El fin de semana en Torre Sevilla: Champions Burger en el Parque Magallanes y el Pop-Up Market con novedades

Este fin de semana, Torre Sevilla se convierte en el epicentro de la gastronomía y la moda con dos propuestas que prometen atraer a miles de visitantes. Por un lado, llega al Parque Magallanes, junto a Torre Sevilla, el festival gastronómico The Champions Burger, considerado el mayor del país en su categoría. Por otro, el centro comercial acoge una nueva edición del Pop-Up Market, centrado en la temática de la vuelta al cole y con una amplia oferta de artesanía y actividades familiares. Además, con motivo de la celebración de la XVII Carrera Nocturna de Guadalquivir KH7 la corona de la torre se iluminará de naranja.

Del viernes 26 al domingo 28 de septiembre, Torre Sevilla celebrará una nueva edición de su Pop-Up Market en la Galería 0, con horario de 10:00 a 22:00 horas. Más de 25 marcas presentarán sus últimas creaciones en moda, decoración y complementos, en un entorno pensado para toda la familia. El sábado, de 11:00 a 12:00 horas, se realizará un taller de lapiceros en The Gallery (Galería 1, pasillo de FNAC), con entrada libre hasta completar aforo (máximo 15 niños, edad mínima recomendada: 7 años). El domingo, de 12:00 a 13:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de un pintacaras infantil en la Galería 0, junto a Play Park.

La música también tendrá un papel destacado en el Pop-Up Market. El viernes, de 19:00 a 21:00 horas, se ofrecerá una actuación en directo, mientras que el sábado, de 18:00 a 21:00 horas, DJ Morales amenizará la jornada con su selección musical.

Pop-Up Market en Torre Sevilla. / El Correo

The Champions Burger en el Parque Magallanes

Del 25 de septiembre al 5 de octubre, The Champions Burger reunirá a los mejores restaurantes especializados en hamburguesas, en busca de la que será coronada como la ‘Mejor hamburguesa de España’. Tras el éxito de su edición Smash celebrada este verano, que congregó a más de 150.000 asistentes, el festival vuelve con propuestas que combinan tradición e innovación: carnes de origen certificado, panes artesanos y recetas creativas que elevan la experiencia gastronómica.

Entre los participantes destacan Muralla, Dak Burger, The Vicbros Burger, Soul, Godeo, Nola Smoke, Rico, El Tarantín Chiflado, Tokio, Vacarnal y Circo. A ellos se suman seis propuestas de la provincia de Sevilla: Wow (Camas), Muerde (Dos Hermanas), Street Food Burger, Locco Burger, Oculto y Funky Burger & Brunch, esta última recién inaugurada en Torre Sevilla. La oferta se completa con food trucks especializadas en pollo frito, patatas fritas. Los amantes del dulce también encontrarán opciones irresistibles como donuts, tartas de queso, helados, cafés y tés.

El domingo, Torre Sevilla abrirá toda su oferta comercial y de ocio, con 3 horas de parking gratuito de 10:00 a 00:00. Además, los aficionados del Real Betis que presenten su carnet o entrada del partido contra Osasuna podrán disfrutar de 7 horas de aparcamiento por solo 2€.

Por último, los miembros del Torre Sevilla Club que sigan al centro en Instagram podrán acceder a una promoción exclusiva para subir a la Terraza Mirador Atalaya del hotel Eurostars Torre Sevilla y disfrutar de unas vistas privilegiadas de la ciudad.