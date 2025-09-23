Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tranvía atropella a un hombre frente al Nervión Plaza

El servicio ha quedado interrumpido hasta que una ambulancia se ha llevado al atropellado

El tranvía del Metrocentro, parado frente al centro comercial tras el atropello

Ana Ramos Caravaca

El tranvía se ha llevado por delante a un hombre frente al Nervión Plaza. Según ha detallado Emergencias 112 a este periódico, han recibido el aviso, sobre las 14:00 horas, de que el vagón principal del tranvía había atropellado a un hombre de unos 60 años.

Algunos testigos presenciales han precisado que el hombre estaba cruzando las vías cuando se vio sosprendido por el tranvía, que se lo ha llevado por delante. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local, Nacional y una ambulancia de Emergencias 061, que han estado un rato maniobrando hasta poder llevarse a la víctima.

Una ambulancia del 061 ha acudido para atender a esta persona

Una ambulancia del 061 ha acudido para atender a esta persona

El servicio de Metrocentro de Tussam, que conecta la Plaza Nueva con Luis de Morales se ha tenido que interrumpir tras el incidente. No es el primer accidente del tranvía en este nuevo tramo. El pasado mes de julio, el tranvía descarriló justo a la altura de San Francisco Javier, lo que provocó un incendio en uno de los vagones.

