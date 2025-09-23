El tranvibús que conectará Sevilla Este y Torreblanca con Nervión arrancará el lunes 29 y será gratuito una semana

El tranvibús comenzará a funcionar el próximo 29 de septiembre para unir el distrito Este-Alcosa-Torreblanca con Nervión. El objetivo, cuando finalicen las obras, es que esta línea alcance la plaza del Duque, pero para eso habrá que esperar al menos hasta julio de 2026. De momento, el recorrido tendrá diez paradas y permitirá conectar los barrios de este distrito con la estación de Metro de Eduardo Dato, con el tranvía en Luis de Morales, la estación de Santa Justa, o con el apeadero de San Bernardo. La Buhaira será, de momento, la estación final de trayecto.

La primera semana, el acceso a este autobús, que se realizará a través de las cuatro puertas, será gratuito. A partir de entonces, tendrá el mismo precio que el resto de servicios de Tussam. En este arranque el objetivo es conseguir una frecuencia de paso de diez minutos y reducir sensiblemente los tiempos de los recorridos respecto a los desplazamientos que se realizan en estos momentos. “Estamos hablando incluso de veinte minutos menos de Torreblanca hacia Nervión de lo que se tarda ahora mismo”, recalcó el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel.

Según la información difundida por el propio Ayuntamiento, los vecinos de Torreblanca tardarán 28 minutos en llegar a Nervión, tiempo que se reducirá a 26 minutos desde Andalucía Residencial; 20 minutos desde el Palacio de Exposiciones y Congresos; 16 minutos desde Las Góndolas y 10 minutos desde el Polígono San Pablo. El recorrido contará con una quincena de paradas.

Los autobuses, 100% eléctricos, circularán por un carril segregado que tendrá una velocidad comercial de entre 22 y 25 kilómetros por hora. “Eso dobla la velocidad actual de Tussam”, remarcó el delegado. “Entendemos que esta ventaja de esa duración ínfima que van a tener en algunos recorridos va a beneficiar bastante a los sevillanos. De momento, van a ser diez autobuses los que van a prestar servicio con un horario normal de la línea desde las seis de la mañana hasta las once y media de la noche”.

“Va a ser un medio de transporte cómodo, ágil, útil y que dé respuesta a lo que necesitan los vecinos del distrito”, insistió Pimentel antes de añadir: “Tenemos un estudio de que cuando esté funcionando en su totalidad puede retirar 400 coches a la hora. Entendemos que va a ayudar a que el tráfico sea mejor en el distrito”.

Atascos en Sevilla Este

Tras los atascos vistos en estas primeras semanas de septiembre, durante el tiempo que duren las obras y la implementación del TB1, el Ayuntamiento está haciendo algunas regulaciones semafóricas “que están ayudando bastante a la normalización del tráfico”. Desde el Ayuntamiento también explicaron que se realizarán cambios en las paradas de los autobuses para evitar que se vean las mismas imágenes próximamente.

“Yo estoy convencido de que los vecinos lo van a utilizar mucho”, apuntó Pimentel. Ante las movilizaciones vecinales convocadas y el apunte de cómo mejorará el tráfico tener un carril menos, Pimentel explicó: “Como siempre venimos diciendo, desde que empezaron las obras no solamente del BTR, sino todas las numerosas obras que está ejecutando este equipo de gobierno en la ciudad, causan perjuicios y pedimos perdón. Por el hecho de quitar un carril, por ejemplo, el acceso al A92 no ha mejorado ni ha empeorado. Es el mismo acceso que había antes”.

“De hecho, el año pasado, donde existían dos carriles y no había los problemas de tráfico que hubo la semana anterior”, señaló Pimentel. “Por lo tanto, también hemos estudiado y comprobado desde hace ya varios años que los meses de septiembre en esa zona son unos meses complicados para el tráfico y después se van regulando y normalizando. Yo les pido perdón, por supuesto, a los vecinos por todos los perjuicios que les ha podido ocasionar la obra”.