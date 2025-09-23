Vecinos de Gerena ayudan a la Guardia Civil a atrapar a unos ladrones mientras huían de un robo

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en la localidad sevillana de Gerena, un hombre de 51 años y una mujer de 43 años, por su supuesta implicación en un robo con violencia en interior de una vivienda habitada.

La rapidez de los agentes y la colaboración ciudadana fueron clave para dar con los presuntos delincuentes. Una vez que la Central COS 062 de la Guardia Civil recibió aviso de un posible robo en una vivienda, varias patrullas acudieron al lugar indicado, logrando interceptar a los autores en su huida. Esta detención fue posible gracias a la colaboración vecinal, que señalaron a los agentes la dirección que iban tomando los implicados en la fuga.

Según el relato de la víctima del robo, los detenidos accedieron al interior de su casa y los sorprendió mientras estaban sustrayendo diferentes objetos. Esto llevó a un forcejeo, durante el cual los autores intentaban taparle la boca para impedir que pidiera ayuda, causándole lesiones de carácter leve en el brazo. Finalmente, los delincuentes huyeron del lugar con los enseres en una mochila, la cual fue recuperada por la Guardia Civil tras su detención.

Una vez en el cuartel de la Guardia Civil, los agentes averiguaron que al detenido varón le constaba en vigor una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación. Además, según los indicios obtenidos, los dos detenidos están implicados en el robo de una frutería de la localidad, de donde sustrajeron 1.200 euros, según expuso el perjudicado.

La investigación continúa abierta con el objetivo de determinar si pudieran estar implicados en otros hechos delictivos ocurridos en Gerena, así como en otras localidades limítrofes. Mientras tanto, los detenidos, junto con las diligencias instruidas, serán puestos a disposición judicial.