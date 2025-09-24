Cuenta atrás para el centro comercial de Entrenúcleos: una gran fiesta para 2.000 personas, el pistoletazo de salida

Donde hace 15 meses había una explanada vacía en el nuevo barrio nazareno de Entrenúcleos, ahora se levanta un centro comercial que ocupa 45.000 metros cuadrados -de los que 25.000 están destinados a tiendas y locales de ocio y de restauración- y será la primera opción de compra para más de 100.000 habitantes. Esta nueva gran superficie, que lleva el nombre de Entrenasas, será la mayor que abra sus puertas en Andalucía este 2025, una inauguración que se llevará a cabo este jueves a las 21.00 horas con una gran fiesta en la que podrán participar hasta 2.000 personas con fuegos artificiales "único" y churros con chocolate gratis hasta completar aforo. Este viernes abrirá sus puertas al gran público.

Así será el nuevo centro comercial Entrenasas, ubicado en el barrio de Entrenúcleos / López Real Inversiones 21

Se trata de una obra realizada en "tiempo récord", destaca José Antonio García Agüera, director de Centros y Parques Comerciales de López Real Inversiones 21, quien asegura que esta es una de las señas de identidad de la compañía, liderada por José Luis López, el empresario de Ubrique más conocido como 'El Turronero'. Este centro generará, una vez en marcha, alrededor de 300 empleos entre directos e indirectos.

Una treintena de marcas comerciales

El mix comercial estará compuesto por una treintena de marcas comerciales repartidas en dos niveles -la parte de arriba, destinada a la restauración y que cuenta con 1.500 metros cuadrados-, con más de 900 plazas de aparcamiento en superficie.

A un lado y al otro del complejo comercial se ubican dos supermercados. En el lado más alto se sitúa un Lidl, que lleva operando desde febrero del pasado año, mientras que en el otro -junto a la residencia de estudiantes de la Universidad Loyola- se ubicará un Cash Fresh, del Grupo MAS. También estará presente el reconocido panadero Domi Vélez, que en los últimos meses ha abierto varias panaderías en la capital hispalense.

También habrá tiendas de equipamiento del hogar como Variety -que cuenta con un establecimiento con gran acogida de público en Los Alcores, en Alcalá de Guadaíra-, Action, Dormity o Muebles 1 Click; cuidado de mascotas (Mascotas Ávila); una óptica (Multiópticas); servicios para el equipamiento de las personas (Pepco y Kik) o destinadas al calzado (Xti y Skechers). Por otro lado, habrá un espacio de barbería y peluquería (Morgan's Barber Shop), otro destinado a un salón de belleza y manicura (Nails Factory) y recarga eléctrica de vehículos (Galp).

Entrenasas tiene ahora lista de espera para ocupar un local. Entre las que tienen ya su sitio, se encuentran algunas que no han tenido presencia hasta ahora en Sevilla. Rossmann, una firma de belleza, moda y droguería alemana y con mucha presencia en el Levante español, llegará por primera vez a la provincia, mientras que el restaurante Sushisom -una cadena de restaurantes japoneses tipo all you can eat o buffet libre a la carta- desembarcará también en el nuevo parque comercial.

En la parte dedicada al ocio, destacan los más de 2.400 metros cuadrados destinados a Sould Park, un centro de ocio familiar que incluye bolera, colchonetas o máquinas recreativas. Además, habrá un gimnasio con instalaciones de última generación de la cadena Fitness Park.