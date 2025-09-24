Controlado el aparatoso incendio de una nave de productos alimenticios en Burguillos
El siniestro generó gran alarma este martes. Los bomberos siguen actuando en el lugar
El incne dio declarado en la tarde de este martes en una nave industrial dedicada al sector alimenticio en Burguillos (Sevilla) está controlado, según ha informado a este periódico el servicio de Emergencias 112. El siniestro movilizó a varios parques de bomberos de la provincia, así como a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y personal sanitario en prevención. No ha habido daños personales, sí materiales.
Según informó los Servicios de Emergencias 112, el aviso del fuego se recibió en torno a las 16,30 horas, en una fábrica ubicada en el polígono de la localidad, en la confluencia de la calle Tomás Alba Edison con la calle Isaac Newton, en el camino conocido como Cuarto de la Huerta. El siniestro ha afectado a una nave, sin que por el momento hayan trascendido datos sobre el alcance de los daños ni la posible autoría de los mismos.
En la zona han estado trabajando dotaciones de los bomberos de la Diputación de Sevilla, junto con efectivos de los parques de La Rinconada y Mairena del Aljarafe, además de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Las autoridades permanecen a la espera de evaluar la evolución del incendio y las consecuencias del mismo.
