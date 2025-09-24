Mejora la salud de Curro Romero: sube a planta tras estar ingresado en la UCI por una neumonía

El estado de salud de Curro Romero hacía saltar las alarmas este martes, al conocer a través de la web Informalia que el torero había ingresado en el Hospital Virgen de Macarena de Sevilla a causa de una neumonía.

El diestro contrajo el Covid hace unos días y, aunque su evolución era positiva, en la madrugada del lunes se complicó su estado con mucha tos y fiebre muy alta y decidieron trasladarlo de urgencia al centro médico, donde actualmente se encontraría en observación.

Este miércoles, la periodista Beatriz Cortazar ha desvelado en exclusiva desde el programa de televisión Y ahora Sonsoles, que el torero ha sido trasladado desde la UCI a planta debido a su mejoría.

"No lo he visto desde ayer. Creo que la noche la ha pasado muy bien. Me han dicho, yo creo que hoy o mañana puede subir la planta. Depende de la evolución", comentaba este martes la mujer del diestro, Carmen Tello.

"Él es tranquilo, pero venir a los hospitales y ya sabemos lo que lo que nos encontramos. Él prefiere estar en su casa, o por lo menos en planta, pero ahí está muy bien atendido. Como atienden a todo el mundo. Y mira, gracias a Dios, esperemos que evolucione bien", aseguraba. A partir de ahora, el torero podrá recibir visitas y estará más acompañado, lo que le hará más llevadero su ingreso.