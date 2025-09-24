Mejora la salud de Curro Romero: sube a planta tras estar ingresado en la UCI por una neumonía
El distro ha tenido complicaciones respiratorias después de contraer el covid
El estado de salud de Curro Romero hacía saltar las alarmas este martes, al conocer a través de la web Informalia que el torero había ingresado en el Hospital Virgen de Macarena de Sevilla a causa de una neumonía.
El diestro contrajo el Covid hace unos días y, aunque su evolución era positiva, en la madrugada del lunes se complicó su estado con mucha tos y fiebre muy alta y decidieron trasladarlo de urgencia al centro médico, donde actualmente se encontraría en observación.
Este miércoles, la periodista Beatriz Cortazar ha desvelado en exclusiva desde el programa de televisión Y ahora Sonsoles, que el torero ha sido trasladado desde la UCI a planta debido a su mejoría.
"No lo he visto desde ayer. Creo que la noche la ha pasado muy bien. Me han dicho, yo creo que hoy o mañana puede subir la planta. Depende de la evolución", comentaba este martes la mujer del diestro, Carmen Tello.
"Él es tranquilo, pero venir a los hospitales y ya sabemos lo que lo que nos encontramos. Él prefiere estar en su casa, o por lo menos en planta, pero ahí está muy bien atendido. Como atienden a todo el mundo. Y mira, gracias a Dios, esperemos que evolucione bien", aseguraba. A partir de ahora, el torero podrá recibir visitas y estará más acompañado, lo que le hará más llevadero su ingreso.
- Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
- Hito en el Puente del Centenario: así fue el izado de una de las enormes dovelas donde se anclarán los tirantes
- 1.600 personas se presentarán a las oposiciones a conductor de Tussam para optar a la bolsa de 350 vacantes
- El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses
- El Ayuntamiento te lleva a ver a Bertín Osborne: los distritos invitan a los barrios a ir al programa de Canal Sur
- Sevilla tiene su propia isla: así es el desconocido lugar a diez minutos de la capital que cambió el mapa del Guadalquivir
- Una francesa se muda a Sevilla y se queda asombrada con las relaciones entre andaluces: 'Me parece increíble
- Un abogado usa en Sevilla la imputación de García Ortiz para asegurar que la Fiscalía no es imparcial en un asesinato