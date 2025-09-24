Intervenidas en Sevilla 138 bombonas de “gas de la risa”, una droga recreativa que puede causar la muerte

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe al tráfico ilegal de óxido nitroso en Sevilla con la intervención de 138 bombonas almacenadas en una nave industrial de Sevilla capital. En la operación ha sido detenida una persona acusada de un delito contra la salud pública.

Los investigadores seguían la pista a este tipo de bombonas utilizadas en el mercado ilícito como sustancia recreativa. El hallazgo se produjo tras una llamada que alertó de un robo en la nave, donde finalmente los agentes encontraron los palés precintados con el gas. Confirmada la ausencia de documentación legal sobre la procedencia del producto y su destino, los agentes procedieron a la detención del responsable de la nave industrial.

Un gas que puede causar la muerte

El óxido nitroso inhalado sin control provoca euforia y pérdida de conciencia, con graves riesgos para la salud que pueden llegar a causar la muerte.

Los agentes consideran que las bombonas halladas formarían parte de un volumen mucho mayor sustraído por organizaciones criminales para su posterior distribución entre consumidores. La investigación permanece abierta para esclarecer la procedencia de la mercancía y el alcance de la red implicada.