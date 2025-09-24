Intervenidas en Sevilla 138 bombonas de “gas de la risa”, una droga recreativa que puede causar la muerte
La sustancia, óxido nitroso, era almacenada en grandes cantidades sin documentación legal
La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe al tráfico ilegal de óxido nitroso en Sevilla con la intervención de 138 bombonas almacenadas en una nave industrial de Sevilla capital. En la operación ha sido detenida una persona acusada de un delito contra la salud pública.
Los investigadores seguían la pista a este tipo de bombonas utilizadas en el mercado ilícito como sustancia recreativa. El hallazgo se produjo tras una llamada que alertó de un robo en la nave, donde finalmente los agentes encontraron los palés precintados con el gas. Confirmada la ausencia de documentación legal sobre la procedencia del producto y su destino, los agentes procedieron a la detención del responsable de la nave industrial.
Un gas que puede causar la muerte
El óxido nitroso inhalado sin control provoca euforia y pérdida de conciencia, con graves riesgos para la salud que pueden llegar a causar la muerte.
Los agentes consideran que las bombonas halladas formarían parte de un volumen mucho mayor sustraído por organizaciones criminales para su posterior distribución entre consumidores. La investigación permanece abierta para esclarecer la procedencia de la mercancía y el alcance de la red implicada.
- Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
- Hito en el Puente del Centenario: así fue el izado de una de las enormes dovelas donde se anclarán los tirantes
- 1.600 personas se presentarán a las oposiciones a conductor de Tussam para optar a la bolsa de 350 vacantes
- El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses
- El Ayuntamiento te lleva a ver a Bertín Osborne: los distritos invitan a los barrios a ir al programa de Canal Sur
- Sevilla tiene su propia isla: así es el desconocido lugar a diez minutos de la capital que cambió el mapa del Guadalquivir
- Una francesa se muda a Sevilla y se queda asombrada con las relaciones entre andaluces: 'Me parece increíble
- Un abogado usa en Sevilla la imputación de García Ortiz para asegurar que la Fiscalía no es imparcial en un asesinato