El juez archiva la causa del tanatorio de Mairena del Alcor tal y como solicitó la Fiscalía

Archivada la causa abierta por el tanatorio de Mairena del Alcor. Tras la petición de archivo realizada la pasada semana por la Fiscalía, que no encontraba indicios de delito, el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 1 de Carmona ha dictado un auto acordando el sobreseimiento de las actuaciones contra el alcalde de la localidad, Juan Manuel López, el exalcalde Ricardo Sánchez y otras cuatro personas por presuntos delitos de administración desleal, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.

El auto, fechado ayer y notificado esta misma mañana a las partes, "evidencia la ausencia de elementos indiciarios que puedan sustentar otro pronunciamiento que no sea el de sobreseimiento y archivo de la causa".

El proyecto inicial tenía previsto la construcción de un tanatorio en el que se invirtieron 21.118,76 euros. Sin embargo, quedó abandonado por "la imposibilidad de la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento general". En la causa se investigaba si "la construcción del tanatorio privado ha sido llevada a cabo con arreglo a la normativa vigente de aplicación, obteniendo las correspondientes y preceptivas autorizaciones e informes favorables o, por el contrario, existieron presuntas irregularidades cometidas en el proceso constructivo".

Durante el proceso, tal y como refiere y ya explicaron fuentes de la Fiscalía a El Correo de Andalucía, se ha puesto el foco en "si los investigados cumplían o no con el pleno conocimiento con la normativa urbanística".

Caso Ricardo Sánchez

El magistrado explica que, en relación a Ricardo Sánchez, exregidor de la localidad y actual delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, se ha sostenido como "eje de la investigación judicial" que podría haber cometido un delito de administración desleal. "Toda vez que en el proyecto inicial de tanatorio público en la localidad de Mairena del Alcor en suelo municipal fueron invertidos 21.118,76 euros con motivo del Decreto de 25 de junio de 2015 dictado por él, sin llevarse a cabo una modificación puntual de las normas subsidiarias que se consideraba necesaria".

El juez considera que el escrito de Sánchez "no adolecía de ninguna objeción de naturaleza administrativa en el proceso seguido, no apreciándose ningún tipo de injerencia por su parte en el desarrollo de las funciones técnicas desarrolladas por los distintos profesionales intervinientes en el expediente en cuestión". Por todo ello, no se encuentran "elementos indiciarios contrastados fehacientemente con las diligencias de instrucción practicadas" y archiva las actuaciones contra él, tal y como solicitó el Ministerio Público.

Los otros cinco encausados

Los otros cinco encausados también han visto como se archivara la causa contra ellos. Se les acusaba de sendos delitos de prevaricación urbanística y administrativa, además de tráfico de influencias.

Sobre el delito de prevaricación, se ha analizado la actuación de estas cinco personas en la tramitación del expediente del tanatorio privado. Sin embargo, no se han encontrado elementos que justifiquen la existencia de "una actuación administrativa manifiestamente injusta y arbitraria, ni que fuese dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de los denunciados y con el conocimiento de que estuviesen actuando en contra del derecho