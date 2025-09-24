Las Atarazanas se inaugurarán el 1 de octubre con la celebración de un Consejo del Gobierno andaluz

Las Reales Atarazanas de Sevilla se inaugurarán el próximo miércoles día 1 de octubre con un doble acto. Primero, el presidente andaluz, Juanma Moreno, celebrará un Consejo de Gobierno en las históricas naves medievales y posteriormente se celebrará el acto de apertura de esta bien patrimonial tras una inversión de más de 20 millones de euros que han asumido la Junta de Andalucía y la Fundación Cajasol.

"Lleva décadas abandonado. Esta joya patrimonial y el astillero medieval ha permanecido muchos años en el olvido y tuvo que llegar el Gobierno de Moreno para iniciar las obras en febrero de 2022", explicó la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, quien celebró la finalización de las obras.

El proyecto de rehabilitación de estas naves en el barrio del Arenal, a cargo del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, incluye la apertura de arquerías hacia la calle Dos de Mayo, todo un hito desde el punto de vista urbanístico, la restauración de bóvedas del siglo XVIII y la recuperación parcial de la cota original del suelo. La constructora Grupo Avintia ha sido la responsable de la ejecución de esta fase de obras.

En el acto de inauguración participarán presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, como altos representantes de la Caixa así como Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol como concesionaria a partir de ahora de la explotación cultural del edificio.