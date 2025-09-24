Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Atarazanas se inaugurarán el 1 de octubre con la celebración de un Consejo del Gobierno andaluz

El presidente andaluz celebrará su reunión semanal en las naves medievales del centro de Sevilla una vez culminada su rehabilitación

Así están las “Atarazanas” de Sevilla tras la restauración

Así están las “Atarazanas” de Sevilla tras la restauración / El Correo / El Correo

Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

Las Reales Atarazanas de Sevilla se inaugurarán el próximo miércoles día 1 de octubre con un doble acto. Primero, el presidente andaluz, Juanma Moreno, celebrará un Consejo de Gobierno en las históricas naves medievales y posteriormente se celebrará el acto de apertura de esta bien patrimonial tras una inversión de más de 20 millones de euros que han asumido la Junta de Andalucía y la Fundación Cajasol.

"Lleva décadas abandonado. Esta joya patrimonial y el astillero medieval ha permanecido muchos años en el olvido y tuvo que llegar el Gobierno de Moreno para iniciar las obras en febrero de 2022", explicó la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, quien celebró la finalización de las obras.

El proyecto de rehabilitación de estas naves en el barrio del Arenal, a cargo del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, incluye la apertura de arquerías hacia la calle Dos de Mayo, todo un hito desde el punto de vista urbanístico, la restauración de bóvedas del siglo XVIII y la recuperación parcial de la cota original del suelo. La constructora Grupo Avintia ha sido la responsable de la ejecución de esta fase de obras.

Noticias relacionadas y más

En el acto de inauguración participarán presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, como altos representantes de la Caixa así como Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol como concesionaria a partir de ahora de la explotación cultural del edificio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
  2. Hito en el Puente del Centenario: así fue el izado de una de las enormes dovelas donde se anclarán los tirantes
  3. 1.600 personas se presentarán a las oposiciones a conductor de Tussam para optar a la bolsa de 350 vacantes
  4. El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses
  5. El Ayuntamiento te lleva a ver a Bertín Osborne: los distritos invitan a los barrios a ir al programa de Canal Sur
  6. Sevilla tiene su propia isla: así es el desconocido lugar a diez minutos de la capital que cambió el mapa del Guadalquivir
  7. Una francesa se muda a Sevilla y se queda asombrada con las relaciones entre andaluces: 'Me parece increíble
  8. Un abogado usa en Sevilla la imputación de García Ortiz para asegurar que la Fiscalía no es imparcial en un asesinato

Las Atarazanas se inaugurarán el 1 de octubre con la celebración de un Consejo del Gobierno andaluz

Las Atarazanas se inaugurarán el 1 de octubre con la celebración de un Consejo del Gobierno andaluz

Cuenta atrás para el centro comercial de Entrenúcleos: una gran fiesta para 2.000 personas, el pistoletazo de salida

Cuenta atrás para el centro comercial de Entrenúcleos: una gran fiesta para 2.000 personas, el pistoletazo de salida

Tussam reorganizará sus líneas con la entrada del tranvibús y la nueva ruta entre Sevilla Este y el Virgen Macarena

Tussam reorganizará sus líneas con la entrada del tranvibús y la nueva ruta entre Sevilla Este y el Virgen Macarena

Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: "Tienes un permiso retribuido de cuatro días en tu trabajo y no lo conoces"

Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: "Tienes un permiso retribuido de cuatro días en tu trabajo y no lo conoces"

Intervenidas en Sevilla 138 bombonas de “gas de la risa”, una droga recreativa que puede causar la muerte

Intervenidas en Sevilla 138 bombonas de “gas de la risa”, una droga recreativa que puede causar la muerte

Arranca el nuevo programa de actividades para mayores del Ayuntamiento de Sevilla: plazos, solicitudes y requisitos

Arranca el nuevo programa de actividades para mayores del Ayuntamiento de Sevilla: plazos, solicitudes y requisitos

Controlado el aparatoso incendio de una nave de productos alimenticios en Burguillos

Controlado el aparatoso incendio de una nave de productos alimenticios en Burguillos

Juan José, mecánico sevillano: "Nunca deberías llevar lleno el depósito de gasolina"

Juan José, mecánico sevillano: "Nunca deberías llevar lleno el depósito de gasolina"
Tracking Pixel Contents