Musiquedando, el gran festival de Alcalá del Río reúne a un centenar de músicos en su segunda edición

Alcalá del Río celebrará el próximo 18 de octubre una fiesta de la música con la celebración de la segunda edición de Musiquedando. Un centenar de músicos de todas las edades, niveles y estilos participarán con sus grupos en un gran concierto gratuito en la Plaza de España que tiene como objetivo recaudar fondos para impulsar el gran proyecto de la Casa de la Música del municipio.

El festival Musiquedando es un proyecto que nace en 2024 impulsado por un grupo de aficionados a la música con el objetivo de "disfrutar, fomentar y difundir la música, reunir y conectar a músicos de Alcalá del Río y acercarse a la sociedad". Con ese reto en 2025 consiguieron reunir a decenas de músicos aficionados para protagonizar un encuentro que fue "un gran éxito", según sus organizadores.

En este año 2025 la apuesta es aún más ambiciosa. Cien músicos aficionados, de distintos grupos y estilos, subirán al escenario en un concierto abierto y gratuito. Desde las seis los distintos grupos se irán sucediendo en un ambiente festivo y familiar. El evento contará con una barra solidaria cuya recaudación servirá para obtener fondos para poner en marcha la Casa de la Música de Alcalá del Río.

Cartel de la edición 2025 de Musiqueando / Ayuntamiento de Alcalá del Río

Los distintos grupos que se han implicado en este proyecto llevan ensayando durante varias semana para preparar un gran evento festivo que los organizadores confían en que llenen la Plaza de España de este municipio. "Será además una gran oportunidad para descubrir Alcalá del Río y disfrutar del entorno del Guadalquivir", destacan los organizadores.

Además de la celebración de este gran concierto, la asociación Musiquedando ha conseguido organizar talleres, realizar actos solidarios y sobre todo reunir a una quincena de grupos activos de distintos estilos que ensayan cada semana.