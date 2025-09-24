Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transporte

Una nueva incidencia provoca retrasos en los trenes AVE entre Madrid y Sevilla

Al parecer, dos trenes de la compañía Iryo estaban circulando a menos velocidad de la que deberían

Dos trenes de Iryo y Ouigo.

Dos trenes de Iryo y Ouigo. / Álex Zea - Europa Press

El Correo

El Correo

MADRID

Una avería en dos trenes de la empresa Iryo están provocando retrasos de hasta media hora en los trayectos operados por trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, según ha informado Adif en su cuenta de X.

"Una incidencia en los equipos de a bordo de dos trenes Iryo están causando retrasos medios de 30 minutos en los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Sevilla", señaló el gestor de infraestructuras ferroviarias en sus redes sociales.

En concreto, y según han explicado fuentes de Adif, los retrasos están siendo provocados por dos trenes que circulaban a menor velocidad de la que deberían. Pasadas las 21:00 horas, era Adif quien avisaba de que la incidencia ya había quedado resuelta.

