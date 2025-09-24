Una nueva incidencia provoca retrasos en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla

Una avería en dos trenes de la empresa Iryo están provocando retrasos de hasta media hora en los trayectos operados por trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, según ha informado Adif en su cuenta de X.

"Una incidencia en los equipos de a bordo de dos trenes Iryo están causando retrasos medios de 30 minutos en los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Sevilla", señaló el gestor de infraestructuras ferroviarias en sus redes sociales.

En concreto, y según han explicado fuentes de Adif, los retrasos están siendo provocados por dos trenes que circulaban a menor velocidad de la que deberían. Pasadas las 21:00 horas, era Adif quien avisaba de que la incidencia ya había quedado resuelta.