Prisión para uno de los detenidos por la muerte de un joven de una pedrada en Torreblanca
Los otros dos arrestados han quedado en libertad provisional
El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, en funciones de guardia de detenidos, ha acordado en la noche de este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de uno de los tres arrestados en relación con la muerte de un joven por una pedrada el pasado fin de semana en el barrio sevillano de Torreblanca.
Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los otros dos arrestados han quedado en libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial los días 11 y 25 de cada mes.
En la causa se investigan presuntos delitos de homicidio y lesiones y será llevada por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla. Durante sus respectivas comparecencias judiciales, los tres detenidos han prestado declaración.
Durante el suceso, que se produjo en torno a las 18,45 horas de este domingo entre las calles Granado y Sándalo del citado barrio, situado a las afueras de la ciudad, la víctima recibió un impacto en la cabeza "con un objeto contundente", según confirmaron fuentes policiales.
