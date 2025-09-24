Tussam reorganizará sus líneas con la entrada del tranvibús y la nueva ruta entre Sevilla Este y el Virgen del Rocío

El próximo lunes 29 de septiembre se estrena el tranvibús que unirá Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca. Un mes y medio después, el 17 de noviembre entrará en funcionamiento la nueva ruta entre Sevilla Este y el Hospital Universitario Virgen Macarena. Y en un plazo más amplio, de alrededor de un año, la conexión a través de la nueva plataforma reservada para autobuses eléctricos llegará hasta la Plaza del Duque. Sólo restará cuando esto ocurra la culminación de la red de transporte público diseñada con la finalización del tranvía hasta Santa Justa y el nuevo intercambiador.

Los nuevos proyectos e infraestructuras suponen una transformación de la red de transporte público de Tussam que conllevará inevitablemente una "reorganización" del resto de líneas que se irá acometiendo en función de la demanda y de los objetivos alcanzados. De momento, la dirección de la empresa de transportes no tiene previsto reducir ninguna otra ruta y sólo realizará ajuste según los números de viajeros que se alcancen.

El tranvibús nace con un objetivo de llegar a 18.000 usuarios y convertirse a medio plazo en la línea más usada por encima de la 2. Alcanzará entonces los 17 vehículos frente a los diez con los que va a comenzar el servicio. Pero esto ocurrirá en todo caso cuando se haya completado la ruta entre Sevilla Este y la Plaza del Duque. Será entonces cuando se tendrán que analizar otras líneas como la 27, según el trasvase de usuarios que se haya producido al tranvibús.

La nueva línea de tranvibús cuenta con un carril segregado con una velocidad comercial que va a llegar entre 22 y 25 kilómetros por hora y que permitirá reducir a la mitad los tiempos de desplazamientos que existen con la actual red de transporte público.

A esto hay que añadir la entrada en servicio de la nueva ruta entre Sevilla Este y el Hospital Macarena el día 17 de noviembre. Esta ruta también prestará servicio a Parque Alcosa y en algunos tramos tendrá un recorrido similar a la línea 6 por lo que también se analizará la evolución de ambas.

Cambios en el Casco Antiguo

En el casco histórico ya está decidido porque así lo recogía el propio proyecto que las líneas 32 y 27 volverán a la Plaza Ponce de León y dejarán de estacionar en la Plaza del Duque. Este retroceso ya se produjo en otros momentos aunque ambas rutas volvieron a petición vecinal. La entrada del tranvibús impide que sigan llegando hasta ese punto por lo que los usuarios tendrán que salir y hacer el transbordo.

Sobre la mesa hay más cambios aunque de momento están en estudio: "Habrá que reorganizar evidentemente las líneas de Tussam. Se están haciendo los estudios correspondientes. Aún queda casi un año y entonces veremos qué líneas se quedarán en María Auxiladora, por ejemplo, o cuáles quedarán en la Alameda. Tussam, por supuesto, pondrá alternativas porque estará el tranvibús para acercarlos a la Plaza del Duque", explicó el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel.

En paralelo, el objetivo es que la red de tranvibús (el nuevo TB) no se limite a esta conexión entre la Plaza del Duque y Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca: el Ayuntamiento de Sevilla ya trabaja en un estudio para analizar la posibilidad de incorporar nuevas líneas a esta red de vehículos 100% eléctricos que circulan por una plataforma completamente reservada.