El alcalde hace balance de gestión y presenta sus proyectos para Sevilla en una nueva edición del foro #elcorrepregunta

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, es el protagonista este jueves de una nueva edición del foro #elcorreopregunta, un encuentro informativo organizado por El Correo de Andalucía del Grupo Prensa Ibérica que tiene lugar en el salón de actos de la Fundación Cajasol a partir de las 9.00 horas. El encuentro cuenta con el patrocinio del grupo Cox y con la colaboración de la Fundación Cajasol.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, será entrevistado por la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo, en un desayuno informativo al que asisten personalidades del mundo político y empresarial de Sevilla, y que se retransmite en directo a través de la página web de El Correo de Andalucía.

José Luis Sanz es alcalde de Sevilla desde el año 2023 y tiene una dilatada trayectoria política. Ha sido alcalde de Tomares durante catorce años y ha sido secretario general del PP Andaluz (2011-2014), presidente del PP de Sevilla (2007-2011), diputado y senador.

En el ecuador del mandato

Esta nueva edición de #elcorreopregunta se celebra justo en el inicio de un curso político clave para la ciudad de Sevilla y cuando José Luis Sanz acaba de superar el ecuador de su mandato como alcalde de la ciudad de Sevilla. El encuentro se convierte así en una cita informativa clave para hacer balance de la gestión durante esta primera etapa y fijar las prioridades y retos para los próximos dos años hasta las elecciones municipales de 2027.

El alcalde afronta un curso político marcado por grandes desafíos en el ámbito de la movilidad, con la próxima puesta en funcionamiento del tranvibús; en la vivienda con nuevas promociones urbanísticas; en la promoción cultural y en la gestión de los servicios públicos. De todos estos asuntos hablará José Luis Sanz durante la entrevista con la directora de El Correo de Andalucía.

El alcalde será presentado en este encuentro informativo por la teniente de alcalde delegada de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal, Evelia Rincón.