#ElCorreoPregunta
El alcalde de Sevilla: "El metro es la verdadera solución para Sevilla Este, el tranvibús no supone renunciar a la línea 2"
José Luis Sanz reconoce que el metro es la apuesta que necesita uno de los distritos más poblados de la ciudad y el tranvibús también puede ayudar
La necesidad de que llegue el metro a Sevilla Este es un clamor entre los vecinos. La llegada del tranvibús es inminente, la próxima semana, para conectar el distrito con Nervión en una primera fase. Pero a la vez no dejan de incrementar los grandes atascos para salir del distrito. Para el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, "la línea 2 es la verdadera solución".
El primer edil popular reconoce que la llegada de una nueva línea de metro es la apuesta que necesita la movilidad de Sevilla Este, aunque "el tranvibús no supone renunciar a ella". Así lo ha manifestado este jueves en una nueva edición del foro #ElCorreoPregunta, un encuentro informativo organizado por El Correo de Andalucía del Grupo Prensa Ibérica que ha tenido lugar en el salón de actos de la Fundación Cajasol.
"El tranvibús puede dar soluciones cuando llegue al centro. Creo que va a dar soluciones a los vecinos, pero no renunciamos a la línea 2", ha reiterado. También ha reconocido que "los problemas de atasco también pasaron con el tranvía en San Francisco Javier y Luis de Morales. Hubo un día de colapso total, solo uno, pero va más fluido y se terminará solucionando".
La ampliación de la red de metro tiene varios frentes abiertos. Con respecto al tramo sur de la línea 3, asegura el alcalde que "pronto habrá novedades". Pero, "quizás habría sido más lógico empezar por la línea 2 que por la 3, pero fue cuando el Gobierno de Juanma Moreno decidió sacar del cajón las líneas y el alcalde de entonces priorizó la 3".
- Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
- Hito en el Puente del Centenario: así fue el izado de una de las enormes dovelas donde se anclarán los tirantes
- 1.600 personas se presentarán a las oposiciones a conductor de Tussam para optar a la bolsa de 350 vacantes
- Tussam reorganizará sus líneas con la entrada del tranvibús y la nueva ruta entre Sevilla Este y el Virgen Macarena
- Del tranvibús en Campana a la mediana de Torneo: inicio de semana en Sevilla marcado por nuevos cortes de tráfico
- El tranvía atropella a un hombre frente al Nervión Plaza
- El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses
- Extinguido el gran incendio que ha cercado la Cartuja: los primeros indicios apuntan a un fuego intencionado