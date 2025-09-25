El alcalde de Sevilla: "El metro es la verdadera solución para Sevilla Este, el tranvibús no supone renunciar a la línea 2"

La necesidad de que llegue el metro a Sevilla Este es un clamor entre los vecinos. La llegada del tranvibús es inminente, la próxima semana, para conectar el distrito con Nervión en una primera fase. Pero a la vez no dejan de incrementar los grandes atascos para salir del distrito. Para el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, "la línea 2 es la verdadera solución".

El primer edil popular reconoce que la llegada de una nueva línea de metro es la apuesta que necesita la movilidad de Sevilla Este, aunque "el tranvibús no supone renunciar a ella". Así lo ha manifestado este jueves en una nueva edición del foro #ElCorreoPregunta, un encuentro informativo organizado por El Correo de Andalucía del Grupo Prensa Ibérica que ha tenido lugar en el salón de actos de la Fundación Cajasol.

"El tranvibús puede dar soluciones cuando llegue al centro. Creo que va a dar soluciones a los vecinos, pero no renunciamos a la línea 2", ha reiterado. También ha reconocido que "los problemas de atasco también pasaron con el tranvía en San Francisco Javier y Luis de Morales. Hubo un día de colapso total, solo uno, pero va más fluido y se terminará solucionando".

La ampliación de la red de metro tiene varios frentes abiertos. Con respecto al tramo sur de la línea 3, asegura el alcalde que "pronto habrá novedades". Pero, "quizás habría sido más lógico empezar por la línea 2 que por la 3, pero fue cuando el Gobierno de Juanma Moreno decidió sacar del cajón las líneas y el alcalde de entonces priorizó la 3".