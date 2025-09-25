El alcalde de Sevilla negociará con Vox el presupuesto pero avisa que habrá cuestión de confianza si no hay acuerdo

La cercana convocatoria electoral en Andalucía no altera los planes del gobierno de José Luis Sanz en el Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde negociará en primera instancia los presupuestos para 2026 con Vox tomando como referencia el acuerdo de estabilidad suscrito en enero de 2025 y que permitió la aprobación de las cuentas de 2025 así como de otros proyectos considerados estratégicos para el gobierno de la ciudad. No obstante, afirma que "no se rebasarán líneas rojas". Para ello, cuenta con una baza: someterse a una segunda cuestión de confianza.

"Aún no hemos empezado pero negociaremos con el partido con el que hemos llegado a un acuerdo para los presupuestos fuera de ideologías y centrado en la gestión. Un acuerdo para dar estabilidad", explicó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el desayuno informativo de #elcorrepregunta organizado por El Correo de Andalucía de Prensa Ibérica con el patrocinio de Cox y la colaboración de la Fundación Cajasol

Esta negociación no ha arrancado aún puesto que, según el alcalde, aún no hay un documento base con los presupuestos para 2026. Pero el alcalde lo afronta con la tranquilidad que le da disponer de una baza legal: la presentación de una cuestión de confianza en el Ayuntamiento, una fórmula legal que ya empleó José Luis Sanz en 2024 y que supone someterse a una votación sobre su continuidad como alcalde. Si los grupos no consiguen sumar una mayoría suficiente en torno a otro candidato, automáticamente se revalida como primer edil y se aprueban los presupuestos. Esta fórmula legal se puede emplear hasta en dos ocasiones en un mandato. Esta sería la segunda.

"En la negociación no vamos a traspasar líneas rojas. Pero que quede claro que presupuestos va a haber sí o sí. Si no hay un acuerdo me someteré a una cuestión de confianza", zanjó el alcalde de Sevilla.

Gobierno en solitario

José Luis Sanz llegó a la Alcaldía de Sevilla en el año 2023 tras su victoria electoral y optó por un gobierno en solitario. Su primer presupuesto, en el año 2024, se aprobó a través de una cuestión de confianza en la que no hubo alternativa alguna a la Alcaldía.

En el año 2024, el alcalde de Sevilla formalizó un acuerdo presupuestario con Vox que además de aprobar las cuentas le permitió aprobar distintos proyectos e iniciativas en la ciudad. A cabio se incorporaron medidas como la reducción del presupuesto de cooperación internacional o la oficina de ayudas a la maternidad (conocida como oficina antiaborto) que gestiona una persona de Vox.