La apuesta de 'El Turronero' por Entrenúcleos: el primer centro comercial en el nuevo barrio de 60.000 personas

Los que lo conocen, dicen de José Luis López Fernández, 'El Turronero', que tiene un gran olfato para los negocios. No en vano, este andaluz de Ubrique (Cádiz) nació en el seno de una familia humilde que se dedicaba a la venta ambulante de turrones y, en la actualidad, es uno de los empresarios más conocidos del país, tanto por sus negocios como por las fiestas que organiza a las que asisten multitud de famosos.

El hecho es que ha sido el primero en apostar por abrir un centro comercial en Entrenúcleos, el nuevo barrio de Dos Hermanas que, una vez culminado, espera contar con una población de unas 66.000 personas. Entrenasas -que es el nombre que lleva esta gran superficie- impulsada por López Real Inversiones 21, que dirige 'El Turronero'- dará servicio hasta a 200.000 personas en el área de influencia total de esta nueva infraestructura. Además, es el más grande que se inaugura este año en toda Andalucía.

3.000 invitados por ‘El Turronero’ al cumpleaños que celebra en Sevilla / El Correo

Fiestas con caras famosas

No falta la fiesta tampoco en esta ocasión, ya que para la inauguración de Entrenasas se ha organizado una cita para 2.000 personas con un espectáculo de fuegos artificiales "único" y con chocolate con churros gratis para los asistentes. Recordada es la que celebró con motivo de su 60 cumpleaños y que se celebró en Fibes. En el evento participaron alrededor de 3.000 personas llegadas de toda España -fletadas en siete jets privados y AVE-, muchos de ellos famosos entre el gran público y de ámbitos muy diversos. Desde protagonistas del papel couché y de la canción (como Ortega Cano, Humberto Janeiro, Bertín Osborne, Paz Padilla, Carlos Latre, Pitingo, India Martínez, José Mercé o Camela), a periodistas como Susanna Griso, y hasta expolíticos como Albert Rivera. También chefs como Paco Roncero o artistas como Los Morancos.

¿Quién es 'El Turronero'?

Según consta en la web de su fundación, José Luis López Fernández nació en 1963 en Ubrique, en el seno de una familia humilde que se dedicaba a la venta ambulante de turrones. Desde los 12 años daba clases particulares y a los 17 decidió abandonar los estudios tras recibir una oferta de empleo en PROA como Asistencia en Carreteras.

Poco después se lanza al mundo de los seguros para, posteriormente, dar el salto a las operaciones inmobiliarias. Fue el artífice de muchos desarrollos urbanísticos de la última etapa de Pedro Pacheco como alcalde de Jerez de la Frontera. Actualmente es un empresario dedicado a diversos sectores, que van desde los ya comentados a la informática, pasando por la restauración, la fabricación de muebles o la industria química.

En su larga trayectoria como empresario también ha pasado por los juzgados. De hecho, fue condenado a dos años de prisión por el conocido como 'Caso Karlos', relativo a fraude en la Seguridad Social, y por la que también fue condenada María José Campanario, esposa de Jesulín de Ubrique.

Gran proyecto en Madrid

Entre los proyectos que tiene entre manos a través de la compañía López Real Inversiones 21, se encuentra el centro comercial Nasas Madrid, que forma parte de uno de los desarrollos que se están ejecutando en el ámbito de la Ciudad del Deporte de la capital de España, con más de un millón de metros cuadrados.

Promovido al 50% por la empresa de 'El Turronero' y por el Club Atlético de Madrid, este proyecto se ha concebido como "un centro comercial vanguardista de 40.000 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA)" con el objetivo de dar servicio al distrito de Canillejas-San Blas, y una área de influencia de 600.000 personas.