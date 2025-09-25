El Ayuntamiento licitará en octubre seis microparking y los grandes aparcamientos de Triana y Capitanía

Seis microparkings en los barrios y los dos grandes aparcamientos subterráneos de San Martín de Porres (Triana) y de la Plaza del Ejército Español (frente a Capitanía). Estos son los retos fijados por parte del Ayuntamiento de Sevilla en materia de estacionamientos que deben empezar a tramitarse este mes de octubre con el objetivo de que las primeras obras puedan arrancar antes de que finalice el mandato en 2026".

"Nuestro objetivo es que las licitaciones se inicien este mes de octubre. Queremos empezar a terminar con el déficit de plazas que hay en la ciudad de Sevilla", explicó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante el desayuno informativo #elcorreopregunta organizado por El Correo de Andalucía de Prensa Ibérica con el patrocinio de Cox y la colaboración de la Fundación Cajasol.

El alcalde ha fijado así el mes de octubre como fecha para la licitación de los dos primeros grandes aparcamientos subterráneos rotatorios en los que las empresas privadas mostraron interés en el procedimiento abierto por la Gerencia de Urbanismo. Se trata de San Martín de Porres que tendrá 270 plazas y un plazo de ejecución de 18 meses, y el de la Plaza del Ejército Español, donde se habilitarán 244 aparcamientos con un plazo de ejecución de 12 meses.

Red prometida de 30 microparkings

Junto a esto, el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido priorizar seis microparkings en los barrios de Sevilla con entre 150 y 200 plazas de los 30 prometidos en el inicio del mandato. A finales de 2024, el gobierno de la ciudad ya anunció que priorizaría concretamente cuatro de los estacionamientos de esta red los ubicados en las calles Virgen de la Antigua, Virgen de Luján, Bogotá y Tabladilla, en los barrios de Los Remedios y El Porvenir. A estos se añaden ahora otros dos más.

Una vez que estos proyectos se liciten se iniciará un proceso de tramitación y análisis de las ofertas que presenten las empresas interesadas en este modelo de gestión público-privado. Una vez que se resuelva el proceso será cuando arranquen unas obras que el Ayuntamiento quiere que empiecen antes de la finalización del mandato.