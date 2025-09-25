Carrera Nocturna de Sevilla 2025: todos los cortes de tráfico y las líneas de Tussam afectadas

Este viernes 26 de septiembre, a partir de las 22:00 horas, dará comienzo la XXXVII Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7, una de las citas más esperadas dentro del calendario de running de Sevilla. En esta nueva edición, además, ha batido sus récords históricos y ha agotado 25.000 dorsales a menos de una semana del evento. Con estos datos, la de Sevilla se ha convertido en la Carrera Nocturna más numerosa de Europa.

El recorrido de este año es el siguiente:

Salida: Glorieta de Buenos Aires

Paseo de las Delicias

Glorieta de los Marineros

Paseo de las Delicias

Paseo Cristóbal Colón

Arjona

Torneo

Glorieta Duquesa de Alba

Resolana

Parlamento de Andalucía

Muñoz León

Ronda de Capuchinos

María Auxiliadora

Recaredo

Menéndez y Pelayo

Plaza Juan de Austria

Avda. El Cid

Glorieta de San Diego

Avda. de María Luisa

Glorieta Marineros

Paseo de las Delicias

Meta: Glorieta de Buenos Aires

Mapa oficial del recorrido de la Carrera Nocturna de Sevilla 2025 / Ayuntamiento de Sevilla

Un evento de estas características requiere de un dispositivo especial de tráfico, ya que se ven afectadas vías principales de la ciudad que concentran un gran volumen de tráfico. Por eso mismo, desde el jueves comenzará un plan especial de movilidad para que la prueba se pueda desarrollar con seguridad.

Jueves 25:

Comienza el control de estacionamiento en zonas previamente señalizadas.

22:00-05:30 horas. Corte de tráfico en Paseo de las Delicias para el montaje de la zona de salida-meta.

Viernes 26:

15:30-05:00 horas. Corte total en la zona de salida y meta (Paseo de las Delicias)

21:00 horas. Corte en los accesos a la Glorieta de Marineros.

21:15 horas. Comienzan los cortes en todo el circuito y desalojo de vehículos.

22:00-00:00 horas. Desarrollo de la prueba.

Durante la carrera

Sobre las 21:15 horas se ordenará el corte de tráfico en la mayoría de los puntos planificados, de manera que no podrán acceder vehículos a las vías afectadas por el recorrido de la carrera, despejando de forma paulatina la circulación en las vías afectadas y permitiendo únicamente la circulación transversal para sacar la circulación residual, siempre que la carrera lo permita.

La carrera circulará a tráfico cerrado, por lo que no se permitirá ninguna circulación por el recorrido, quedando cortadas y cerradas en ambos sentidos y así como de forma transversal, salvo vehículos de emergencias.

Como el itinerario de la Nocturna transita por toda la Ronda Histórica, se procederá al corte de todos los accesos al Casco Histórico entre las 21:50 y las 23:50 horas (según el punto de acceso).

Desde Emergencias Sevilla han informado que La salida de la zona centro se realizará por la calle Alfonso XII hacia Plaza de Armas, sentido Puente Cristo de la Expiración, así como por la calle Julio César hacia Plaza de la Legión.

Cortes de tráfico por zonas y vías alternativas

Zona de la salida

A partir del jueves 25 septiembre a las 22:00 y hasta las 05:00 horas del viernes, se cortará totalmente el tráfico el tramo en glorieta de los Marineros y glorieta de México para llevar a cabo el acopio de materiales y los preparativos de salida y meta.

Desde las 15:30 horas del viernes 26 septiembre se efectuará el corte total del Paseo de las Delicias en el tramo comprendido entre Cardenal Buenos Monreal y Glorieta de los Marineros para el montaje de las instalaciones de Salida y Meta de la Carrera. También se cortan al tráfico y la Avda. de la Guardia Civil y Avda. de Moliní.

en el tramo comprendido para el montaje de las instalaciones de Salida y Meta de la Carrera. También se cortan al tráfico y la Avda. de la Guardia Civil y Avda. de Moliní. La circulación que procede del Paseo de Colón y sentido la avenida de la Palmera, se desvían en la Glorieta de los Marineros y se encauzarán hacia los Remedios por el Puente de los Remedios.

Zona de la glorieta de los Marineros

Desde las 21:00 horas se procederá al corte total de todos los accesos a la Glorieta de los Marineros.

Vías alternativas : avenida de la Borbolla y Manuel Siurot o bien por puente de las Delicias y avenida de las Razas.

: avenida de la Borbolla y Manuel Siurot o bien por puente de las Delicias y avenida de las Razas. Importante: hasta que la carrera no finalice no se podrá pasar por la glorieta y una vez que se dé paso, permanecerá el corte sentido Paseo de la Palmera hasta que se desmonte la zona de meta, algo que se prevé sobre las 05:00 horas de sábado 27.

Zona de Paseo Colón-Plaza de Armas

Se habilitará un carril desde el Postigo del Carbón hasta Reyes Católicos para dar salida al tráfico residual de la zona centro (Arenal) dirección Marqués de Paradas-Plaza de Armas-Puente Cristo de la Expiración.

para dar salida al tráfico residual de la zona centro (Arenal) dirección Marqués de Paradas-Plaza de Armas-Puente Cristo de la Expiración. En el subterráneo de Arjona la organización conectará ambos sentidos desde la altura de la calle Albuera y apoyará con auxiliares para encauzar a todos los corredores hacia el subterráneo.

Desde San Laureano se habilitará un carril de salida en sentido contrario en dirección a Plaza de Armas (lateral de Mercadona, en contrasentido) para dar salida al tráfico residual procedente de la calle Alfonso XII, de la gasolinera de Torneo y del parking en superficie que hay en la zona.

para dar salida al tráfico residual procedente de la calle Alfonso XII, de la gasolinera de Torneo y del parking en superficie que hay en la zona. La circulación procedente de Barqueta se encauzará por Torneo sentido Plaza de Armas- Puente Cristo de la Expiración, que quedará abierto en todo momento , permitiendo la salida hacia el Aljarafe y A-49 . La entrada de los autobuses desde la glorieta José Moya Sanabria se realizará con normalidad hacia la Estación Plaza de Armas tomando por la calle Radio Sevilla.

, permitiendo la . La entrada de los autobuses desde la glorieta José Moya Sanabria se realizará con normalidad hacia la Estación Plaza de Armas tomando por la calle Radio Sevilla. Se efectuará corte total de tráfico de la calle Torneo sentido glorieta Duquesa Cayetana de Alba y se mantendrá hasta que la cola de la carrera entre en la calle Resolana.

Permanecerá abierto al tráfico residual de residentes el carril bus de Torneo sentido Barqueta desde la calle Baños hasta Puerta Barqueta (calle Calatrava).

Zona glorieta Duquesa Cayetana de Alba

En la glorieta Duquesa Cayetana de Alba toda la circulación procedente de la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril y del Puente de la Barqueta se desviará sentido Torneo-Plaza de Armas.

El tráfico residual que llegue por el carril-bus dirección glorieta Duquesa Cayetana de Alba, se desviará hacia Puerta Barqueta-Calatrava. Se habilitará con conos dicho desvío.

Una vez que se dé paso a la calle Torneo, se hará el corte de la circulación sentido calle Resolana y agilizará la circulación dirección Alberto Jiménez Becerril-Glorieta Olímpica.

Zona Macarena

A la altura de Decomark , en la calle Muñoz León, se va a instalar en ambos márgenes la única zona de avituallamiento .

, en la calle Muñoz León, se va a instalar en ambos márgenes la . En la intersección de San Juan de Ribera con el Parlamento de Andalucía (Hotel Exe-Sevilla-Macarena) se habilitará un carril con conos sentido Don Fadrique. No se permitirá tráfico hacia Resolana.

Los cortes de Ronda Histórica se mantendrán hasta que se haya limpiado y normalizado la zona de Muñoz León.

Zona Ronda de Capuchinos-María Auxiliadora-Recaredo:

En estas avenidas la Nocturna ocupa ambos sentidos de circulación por lo que se hace imposible el tráfico transversal.

La salida de la zona centro se realizará por Alfonso XII, San Laureano-Plaza de Armas-Puente Cristo de la Expiración

Zona Menéndez Pleayo-glorieta Don Juan de Austria-San Diego

El tráfico procedente de la a venida de Portugal hacia la glorieta de San Diego se desviará hacia la glorieta Don Juan de Austria. Los vehículos que proceden de la avenida de Carlos V serán desviados hacia Menéndez Pelayo y Avenida de Málaga. No podrán acceder en sentido Puerta de la Carne , todo se desviará en la confluencia de avenida de Málaga.

se desviará hacia la glorieta Don Juan de Austria. Los vehículos que proceden de la avenida de Carlos V serán desviados hacia Menéndez Pelayo y Avenida de Málaga. , todo se desviará en la confluencia de avenida de Málaga. El tráfico residual procedente de avenida de Cádiz se desviará en la Plaza Alcaldesa Soledad Becerril hacia avenida de Málaga o hacia calle Bartolomé de Medina -Juan de Mata Carriazo.

Se señalizará mediante conos desde avenida de Málaga hasta la mediana de la avenida Menéndez y Pelayo (hasta el paso de peatones de los Juzgados), ya que la carrera se encauzará en el sentido avenida del Cid-Glorieta de San Diego-avenida María Luisa.

Líneas de Tussam afectadas

Las líneas de Tussam que se verán afectadas por la Nocturna son las siguientes:

Líneas 3, 6, 34, CJ y A6 , con desvíos en la zona del Paseo Delicias-La Palmera desde las 15:30 horas hasta la finalización del servicio.

, con desvíos en la zona del Paseo Delicias-La Palmera desde las 15:30 horas hasta la finalización del servicio. Líneas 5, 21, 37 y EA , establecerán sus paradas terminales en Prado de San Sebastián. La línea 37 a partir de las 15:00 horas y las líneas 5, 21 y EA desde las 20:30 horas aproximadamente, permaneciendo estas limitaciones hasta la finalización de la carrera.

, establecerán sus paradas terminales en Prado de San Sebastián. La línea 37 a partir de las 15:00 horas y las líneas 5, 21 y EA desde las 20:30 horas aproximadamente, permaneciendo estas limitaciones hasta la finalización de la carrera. Líneas radiales con terminal en Plaza del Duque, Ponce de León o Reyes Católicos-San Pablo , además de los desvíos en su recorrido, a partir de 21:15 establecerán sus terminales en el exterior de la Ronda Histórica: calle Doctor Leal Castaños (línea 13), Arroyo (líneas 10, 11, 12, 15, 16 y 20), Amador de los Ríos (líneas 24 y 27), José Laguillo (línea 32), Plaza de Cuba (líneas 40 y 41) y Puerta Triana (línea 43).

, además de los desvíos en su recorrido, a partir de 21:15 establecerán sus terminales en el exterior de la Ronda Histórica: calle Doctor Leal Castaños (línea 13), Arroyo (líneas 10, 11, 12, 15, 16 y 20), Amador de los Ríos (líneas 24 y 27), José Laguillo (línea 32), Plaza de Cuba (líneas 40 y 41) y Puerta Triana (línea 43). Líneas 14, C3, C4 suspenderán el servicio desde las 21:15 aproximadamente hasta fin del evento.

suspenderán el servicio desde las 21:15 aproximadamente hasta fin del evento. Línea T1 (Metrocentro) , realizará recorrido limitado entre Prado San Sebastián y Luis de Morales desde las 21:25 aprox. hasta fin del evento.

, realizará recorrido limitado entre Prado San Sebastián y Luis de Morales desde las 21:25 aprox. hasta fin del evento. Líneas transversales 1, 2, 3, 5, 6 y circulares C1 y C2, con diferentes desvíos de recorridos desde las 21:15 aproximadamente hasta fin del evento.

Dispositivo de limpieza

Lipasam ha diseñado un plan especial que estará formado por 25 trabajadores y 12 vehículos. Un servicio especial centrado a lo largo de los 8,5 kilómetros de recorrido de la carrera por las calles de Sevilla.

Se instalarán contenedores para envases en la salida, la meta y en el punto de avituallamiento, para ser retirados a la finalización del evento. Asimismo, para reciclar el material desechado durante el montaje de la línea de meta, se realizará una recogida adicional de los contenedores que se colocarán para tal efecto, sobre todo debido al papel y cartón que se genera.

Al inicio de la carrera un equipo de Lipasam se centrará en la realización de trabajos en la zona de la salida. Además, el punto de avituallamiento será reforzado con el objetivo de retirar los residuos lo más rápidamente posible para restablecer el tráfico y la vuelta a la normalidad a la mayor brevedad.

Durante la segunda parte de la carrera realizarán las actuaciones otro equipo de limpieza. Este servicio realizará también la limpieza de la zona de salida y de meta.