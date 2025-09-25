El edificio B de Palmas está listo: acogerá los juzgados de Primera Instancia a partir del 27 de octubre

El traslado a Palmas Altas es inminente. Al menos, el del Edificio B que ocuparán los juzgados de Primera Instancia. Estas sedes comenzarán a mudarse a este nuevo emplazamiento el próximo 27 de octubre y esta mañana el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, el nuevo presidente de la Audiencia, Álvaro Martín, la jueza decana de Sevilla, Reyes Vila, y representantes de la Fiscalía han paseado por las instalaciones del segundo que se completará en la Ciudad de la Justicia de Sevilla.

Las instalaciones son modernas, pero aún están vacías. Falta por trasladar parte del mobiliario que se encuentra en los edificios de Nervión, pero la idea es que todo esté operativo el mismo día del traslado de cada juzgado. Por el momento, el gran lunar es el transporte. La opción única para llegar a la puerta es la lanzadera de autobuses disponible desde San Bernardo. Cualquier otro transporte público deja a cientos de metros y hay que realizar un trayecto en pie.

Las posibilidades irán aumentando de manera proporcional al personal que se vaya incorporando a esta sede. En este nuevo traslado se incorporan unas 380 personas entre jueces, fiscales y funcionarios. Nieto ha asegurado que el pasado viernes José Luis Sanz le avanzó que habría un mayor número de líneas que pasarían por Palmas Altas.

Este edificio B será para los juzgados de primera instancia. Unos juzgados que pasarán a ser Tribunales de Instancia el próximo mes de enero, por lo que aún no está claro que la cartelería del interior vaya a estar disponible desde el primer día. De hecho, este es el motivo por el que algunos operadores jurídicos querían que el traslado se retrasase hasta 2026. Eso, sin embargo, habría supuesto un sobrecargo en el alquiler de las actuales instalaciones durante tres meses más.

Álvaro Martín y Reyes Vila explican las necesidades judiciales a Nieto. / D. D.

Cabe recordar que este traslado ya debía haberse hecho. Sin embargo, las autoridades judiciales pidieron más tiempo por la llegada del verano y el mes inhábil de agosto. "La obra estaba terminada en el plazo que se estimó. El edificio lo estamos manteniendo, protegiendo, limpiando y acondicionando para que preste ese servicio que se necesita de calidad en el Partido Judicial de Sevilla. Y ahora lo que queremos es que podamos seguir afinando", señaló Nieto.

Antes de realizar la visita, Nieto explicó que el "el edificio A fue el primer paso de la Ciudad de la Justicia. Fue nuestra primera piedra de toque, nuestro primer punto de aprendizaje. Hemos aprendido mucho de ese primer traslado. Hemos corregido algunos errores que se produjeron en ese primer paso. Creo que en este segundo ya hemos afinado y hemos ofrecido la calidad que se puede esperar de un proceso tan complejo y tan importante como este. Y lo que queremos es que los siguientes que se van a ir produciendo tengan el mismo nivel de éxito".

Una nueva obra antes de 2028

Nieto ha aseverado que el traslado va a suponer "muchos cambios". "Hay muchas personas que buscaron su residencia cerca de las actuales instalaciones, que están acostumbradas a trabajar en un determinado entorno, a los que le vamos a crear una incomodidad, porque este cambio le va a suponer trabajar en un entorno distinto, desconocido. Tenemos que ayudarle a que ese cambio se haga con las mayores garantías", recalcó.

El consejero apunta que se generará intranquilidad "durante un tiempo" por la asimilación del cambio. Además, "tenemos que intentar que el resto de edificios" comiencen a trabajar cuanto antes. "Vamos a tener la ciudad de la justicia más moderna que haya en España, la segunda más grande una vez que se construyan [el resto de edificios], solo por detrás de Barcelona".

Sala de vistas en el edificio B. / D. D.

Es necesario recordar que Palmas Altas cuenta con un total de 7 edificios construidos. El A ya está funcionando, el B funcionará al completo a partir de noviembre de este mismo año y el resto se trasladarán progresivamente con fecha máxima de 2028. Pero ahora hay un nuevo reto: en los terrenos anexos hay que construir nuevos edificios que acogerán el Instituto de Medicina Legal, los de Violencia contra la Mujer y los de Menores. La Junta pretende que "antes de ese año 2028 se empiece la obra del nuevo edificio que se tiene que hacer en la parcela adyacente".

"En total, acabarán siendo más de 130.000 metros cuadrados de equipamiento judicial, un reto muy importante en el que se demuestra que una administración pública como es la Junta de Andalucía, como es la Consejería de Justicia, está preparada realmente para ser líder, para dar un salto de calidad que nuestra tierra reclamaba, necesitaba y que creo que se está dando en el momento".

El consejero ha asegurado que habrá material de última generación a disposición de los trabajadores de los juzgados de primera instancia. Además, se han corregido las deficiencias del edificio A. "Uno de los inconvenientes es que, por su configuración, los despachos tenían que ser o de 12 o de 24 metros. Para poder disponer del espacio que se quería en salas de vista, en espacios flexibles, en archivos, tuvimos que tomar la decisión de que los despachos fuesen de 12 metros y tuviésemos entre cada despacho una zona para reuniones. Ese formato no funcionó bien, no era el idóneo para la autoridad judicial, fiscal y para los letrados y hemos corregido ese formato".

Despacho que disfrutarán los jueces. / D. D.

Habrá más líneas de autobús

José Antonio Nieto ha aprovechado la visita para reclamar también nuevamente un aumento del número de jueces en Andalucía. "Hemos tenido que reorganizar la parte de salas de vista para que, en el espacio que queda disponible, se puedan ordenar de la mejor forma posible, sin que existan molestias por sonido, por ruido, desde el exterior, la sala de espera al interior. Creo que también va a funcionar mucho mejor", aseguró.

Sin embargo, no descartó que haya nuevamente problemas. "Este es el aprendizaje en el que tenemos que estar, en el que tenemos que ir. El siguiente edificio que será seguramente el C, aprenderemos también de qué ocurre con el B una vez que se ocupe y una vez que empiecen a funcionar y a trabajar en él los funcionarios".

Otro de los aspectos fundamentales, en el que ya incidió Álvaro Martín, presidente de la Audiencia de Sevilla, en su toma de posesión el pasado viernes, es el del transporte. El metro tardará en llegar; aún no hay previsión específica de cuándo estará listo. Con el Ayuntamiento ya ha habido una primera toma de contacto. "El alcalde ya nos ha trasladado que van a incrementarse el número de líneas que van a pasar por la zona, vamos a poner en marcha nosotros también un sistema más específico para funcionarios, para personal judicial, que puedan dar un servicio integral en el conjunto de la ciudad de Sevilla para mejorar en ese aspecto la movilidad".

Una imagen de la visita. / D. D.

También estamos hablando con el puerto para ver si la vía que pasa junto a estas instalaciones pudiera utilizarse como también un medio de transporte que permita acceder a los usuarios y a los trabajadores que van a estar en la sede judicial", recalcó Nieto.

"Invito y tú pagas"

Nieto ha aprovechado la ocasión igualmente para hablar de la situación de la justicia en Andalucía. "Tengo todos los datos, eso es lo malo, que me gustaría tener otros", apuntó antes de recalcar que la situación, a pesar de todo, es similar en toda España. "Tenemos un modelo que no es el idóneo y que no está dando los mejores resultados".

La implantación de la ley 1/2025 ha sido para Nieto un "invito y tú pagas" por parte del Ministerio de Justicia. "Han impuesto una ley sin memoria presupuestaria, sin aportación económica, que a nosotros nos va a suponer un sobrecoste de entre 54 y 56 millones de euros que vamos a tener que poner a pulmón".

Nieto ante los medios. / D. D.

Además, Nieto se quejó de que existe "un déficit muy importante de jueces, de fiscales y de letrados". La Junta solicitó 56 órganos judiciales nuevos y 15 plazas de magistrados. "La respuesta del Ministerio fue cero". De hecho, Nieto apuntó que "ha sido el único año desde hace muchísimo tiempo en el que no hay ni un solo incremento de la plantilla judicial en Andalucía por una decisión que somos incapaces de comprender del Ministerio de Justicia. Justo en el mismo momento que a Andalucía le decía cero, firmaba un acuerdo bilateral con la Generalitat de Cataluña y se comprometía a poner 60 jueces más en Cataluña. Que me parece muy bien, creo que en Cataluña hacen falta 60 jueces más y seguramente más de 60 jueces, pero eso no puede ser a costa de que vayan 60 a cero, 60 a Cataluña, cero a Andalucía. Esa forma de proceder y de trabajar me parece muy injusta".