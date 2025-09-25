#ElCorreoPregunta
El alcalde: "El incendio de Cartuja ha sido intencionado, quieren que desaparezca el auditorio pero no lo conseguirán"
José Luis Sanz afirma que la licitación del nuevo proyecto para el recinto estará lista antes de final de año y ya hay tres ofertas sobre la mesa
Una sucesión de incendios en las inmediaciones del Auditorio Rocío Jurado, el último detectado este mismo miércoles, llegando incluso al interior del recinto, ha puesto el foco en la contínua falta de seguridad de la zona. Según confirma el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, son "intencionados". "Alguien tiene mucho interés en que este espacio emblemático desaparezca, pero no lo va a conseguir", ha asegurado.
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha sido el protagonista este jueves de una nueva edición del foro #ElCorreoPregunta, un encuentro informativo organizado por El Correo de Andalucía del Grupo Prensa Ibérica que ha tenido lugar en el salón de actos de la Fundación Cajasol, con el patrocinio del grupo Cox y con la colaboración de la Fundación Cajasol.
"Están clarísimamente intencionados y hay una investigación abierta", ha afirmado el primer edil popular. Mientras tanto, sigue en marcha la intención de que una empresa privada se haga cargo de su gestión. Según ha anunciado Sanz, la idea es que esté en licitación antes de final de año y ya hay tres ofertas sobre la mesa que se tienen que estudiar. "Es la primera vez que hay tres ofertas para hacer una inversión muy importante", ha reconocido.
El Canal de la Expo y otras apuestas en La Cartuja
Además de la recuperación del auditorio Rocío Jurado como un espacio más para la ciudad, el alcalde también tiene en mente dar un nuevo uso al Canal de la Expo. "Se ha convertido en una barrera, es un convenio con la Junta de Andalucía. Se va a retrasar un poco. Se pretende con el cambio de uso de suelo ampliar el parque de La Cartuja", ha explicado Sanz. Así, "el convenio se aprobará antes de final de año".
Para el alcalde, "la Cartuja es un motor económico fundamental, es más del 10% del PIB. ¿Qué falta? Además de mejor mantenimiento, ampliación. Hay muchas empresas en lista de espera sin terreno".
