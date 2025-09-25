SEVILLA
Una joven americana descubre la "hermana gemela" de Sevilla en Estados Unidos: "Tiene su propia Giralda"
La mujer ha mostrado su asombro por el hermanamiento entre Kansas City y la capital hispalense
Estados Unidos tiene su propia Giralda. Se trata de una imagen que muchos ciudadanos desconocen y que ha mostrado a sus miles de seguidores Shelby, una joven americana afincada en Sevilla que se ha visto sorprendida al descubrir el hermanamiento existente entre Sevilla y Kansas City, donde cuentan con su propia versión de la histórica construcción.
"¿Alguna vez has querido visitar un monumento español pero no tienes el dinero para salir de Estados Unidos? Pues no busques más: Kansas City es la opción", ha señalado la joven sobre la presencia de esta emblemática edificación en la ciudad americana.
Todo comenzó en la década de 1920, cuando Jesse Clyde Nichols, un promotor inmobiliario con grandes proyectos emprendidos en Kansas City, visitó Sevilla y se enamoró de la ciudad, por lo que planeó construir una Giralda en el centro comercial Country Club Plaza en 1929.
Sin embargo, el proyecto no se pudo llevar a cabo en ese momento. Dos décadas después, el centro comercial pasó a manos de su hijo, Miller Nichols, que viajó en 1966 a Sevilla, como ya había hecho su padre, en este caso para disfrutar de la Feria de Abril. Y, como le había ocurrido a su padre, se sintió maravillado por la hermosura de la ciudad, por lo que promovió que ese mismo año Sevilla y Kansas City se hicieran ciudades hermanas.
Una réplica de la Giralda de Sevilla en Kansas City
Además, un año después, en 1967, se construyó la réplica de la Giralda de Sevilla en el centro comercial de Kansas City con una altura de 40 metros, tamaño inferior a la original, de 104,1 metros. A la inauguración de esta Giralda americana asistió el propio alcalde de Sevilla de esa época, Félix Moreno de la Cova.
Pero no es el único reflejo de este hermanamiento que se puede encontrar en Kansas City, donde también se ubica, frente a la réplica de la Giralda, su propia Plaza Virgen de los Reyes con su fuente. Sevilla, por su parte, nombró una de vías como avenida Kansas City como muestra de esta unión. "Así que, si te diriges al Country Club Plaza de Kansas City, encontrarás su propia Giralda", ha añadido la americana.
- Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
- Hito en el Puente del Centenario: así fue el izado de una de las enormes dovelas donde se anclarán los tirantes
- 1.600 personas se presentarán a las oposiciones a conductor de Tussam para optar a la bolsa de 350 vacantes
- Cuenta atrás para el centro comercial de Entrenúcleos: una gran fiesta para 2.000 personas, el pistoletazo de salida
- Tussam reorganizará sus líneas con la entrada del tranvibús y la nueva ruta entre Sevilla Este y el Virgen Macarena
- Del tranvibús en Campana a la mediana de Torneo: inicio de semana en Sevilla marcado por nuevos cortes de tráfico
- El tranvía atropella a un hombre frente al Nervión Plaza
- El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses