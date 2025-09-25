Una joven americana descubre la "hermana gemela" de Sevilla en Estados Unidos: "Tiene su propia Giralda"

Estados Unidos tiene su propia Giralda. Se trata de una imagen que muchos ciudadanos desconocen y que ha mostrado a sus miles de seguidores Shelby, una joven americana afincada en Sevilla que se ha visto sorprendida al descubrir el hermanamiento existente entre Sevilla y Kansas City, donde cuentan con su propia versión de la histórica construcción.

"¿Alguna vez has querido visitar un monumento español pero no tienes el dinero para salir de Estados Unidos? Pues no busques más: Kansas City es la opción", ha señalado la joven sobre la presencia de esta emblemática edificación en la ciudad americana.

Todo comenzó en la década de 1920, cuando Jesse Clyde Nichols, un promotor inmobiliario con grandes proyectos emprendidos en Kansas City, visitó Sevilla y se enamoró de la ciudad, por lo que planeó construir una Giralda en el centro comercial Country Club Plaza en 1929.

Sin embargo, el proyecto no se pudo llevar a cabo en ese momento. Dos décadas después, el centro comercial pasó a manos de su hijo, Miller Nichols, que viajó en 1966 a Sevilla, como ya había hecho su padre, en este caso para disfrutar de la Feria de Abril. Y, como le había ocurrido a su padre, se sintió maravillado por la hermosura de la ciudad, por lo que promovió que ese mismo año Sevilla y Kansas City se hicieran ciudades hermanas.

Una réplica de la Giralda de Sevilla en Kansas City

Además, un año después, en 1967, se construyó la réplica de la Giralda de Sevilla en el centro comercial de Kansas City con una altura de 40 metros, tamaño inferior a la original, de 104,1 metros. A la inauguración de esta Giralda americana asistió el propio alcalde de Sevilla de esa época, Félix Moreno de la Cova.

Pero no es el único reflejo de este hermanamiento que se puede encontrar en Kansas City, donde también se ubica, frente a la réplica de la Giralda, su propia Plaza Virgen de los Reyes con su fuente. Sevilla, por su parte, nombró una de vías como avenida Kansas City como muestra de esta unión. "Así que, si te diriges al Country Club Plaza de Kansas City, encontrarás su propia Giralda", ha añadido la americana.