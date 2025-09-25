Los nuevos juzgados de Palmas Altas: 280 trabajadores y 11 salas de vistas a 30 minutos del Prado en bus

El entorno de Palmas Altas a las 10 de la mañana de un día de finales de septiembre está prácticamente inhabitado. En esta Ciudad de la Justicia solo hay un lugar con gente por el momento: el edificio A. Hay algo que delata el escaso trajín de la zona: las líneas de autobús más cercanas te dejan a unos 15 minutos andando. Eso sí, la lanzadera CJ llega hasta la puerta y tarda unos 30 minutos desde el Prado. Álvaro Martín, nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla, ya ha pedido un refuerzo del transporte público y José Antonio Nieto, consejero de Justicia, asegura haber hablado ya con el alcalde de Sevilla para que algunas líneas lleguen hasta las nuevas sedes judiciales.

Este jueves, distintas personalidades visitaron el Edificio B, rehabilitado para acoger los 25 juzgados de Primera Instancia de Sevilla. Los traslados comienzan el 27 de octubre y finalizarán el 13 de noviembre. Eso supone la llegada a este lugar de unas 380 personas más al día. Es decir, habrá unos 600 trabajadores diarios que tendrán que acudir a esta zona.

El inmueble dispone de 11 salas de vistas y zonas de espera en la planta baja, que también tiene su detector de seguridad. En el resto de plantas, se abren paso los despachos, las salas de archivo y la zona de trabajo, ya amueblada con sillas, escritorios, estanterías y cajoneras de distintas dimensiones. Grandes ventanales hacen de estas amplias plantas un lugar agradable. El mobiliario blanco y moderno da sensación de un lugar diáfano y tranquilo. Al menos, de relativa tranquilidad hasta que comiencen a llegar los trabajadores y los casos. Como dato curioso, los jueces tendrán despachos de tamaños dispares: los más grandes están situados en las esquinas. En la visita realizada hoy aún faltaba parte del mobiliario, sobre todo en las salas de vistas. Este llegará directamente desde Viapol.

Este edificio quita el aire barroco que se otorga en muchas ocasiones a la Justicia. La decoración es, simplemente, minimalista. De hecho, como anécdota, hay quien ya ha trasladado que prefiere traerse los viejos muebles de su antiguo despacho, señalan fuentes de Justicia a este periódico. Sin embargo, hay que ver qué encaje tienen.

Se han realizado distintas obras de adecuación para solventar los problemas que presentó el primer edificio. El problema de esta ciudad de la justicia es que los siete edificios aquí presentes no fueron planteados como sedes judiciales, sino como oficinas de trabajo. Los trabajos de adecuación han tenido un coste cercano a los dos millones de euros, algo más de lo que ahorrará la Junta al no tener que alquilar los espacios del edificio Viapol, cuyo coste alcanzaba los 1,7 millones de euros al año.

Casos en los que habrá que ir a Palmas Altas

Los abogados llevan avisados desde julio de que deberán acudir a Palmas Altas desde el día siguiente del traslado al Juzgado de Primera Instancia. Este tipo de órganos judiciales son unipersonales y ejercen competencias principalmente en materia civil. Es decir, resuelven por lo general conflictos entre ciudadanos. Por ejemplo, los problemas de familia o aquellos que tengan que ver con la okupación o con los inquilinos.

Sin embargo, el traslado a Palmas Altas no será la única modificación que sufrirán. A priori, los Juzgados de Primera Instancia pasarán a ser a principios de enero Tribunales de Instancia, tanto en Sevilla como en el resto de capitales andaluzas, en Jerez, El Puerto de Santa María, Algeciras y Motril. De hecho, en la visita realizada hoy no había directorios. Aún no se sabe si finalmente se carecerá de ellos durante el primer mes y medio de funcionamiento o si estarán para finales de octubre y luego se cambiarán. Algunos operadores jurídicos, de hecho, pretendían que el cambio a Palmas Altas se hiciera coincidiendo con la entrada en liza de los Tribunales.

Esto supone un nuevo modelo organizativo para lograr más eficiencia en el que se unen todos en un solo órgano jurídico. Los jueces se agruparán en un único Tribunal de Instancia, presidido por uno de ellos, y estarán apoyados por una Oficina Judicial. Se trata de unificar criterios y repartir la carga de trabajo, en síntesis.

Según el Ministerio de Justicia, "el Tribunal de Instancia será competente en la ejecución de procedimientos civiles y penales, así como en el auxilio judicial, tanto en el ámbito nacional como internacional, que hasta ahora eran también competencias propias de dichos juzgados".

Esta transformación, se quejó José Antonio Nieto, consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, costará a la Comunidad un total de 57 millones de euros "a pulmón". Lo catalogó de un "yo invito y tú pagas", ya que el Gobierno central no dará una dotación económica para el cambio.

El comienzo de los traslados

En otoño quedará completado el nuevo traslado, que supone la llegada de más de 350 profesionales, entre jueces, letrados de la administración de justicia y funcionarios, al segundo bloque de Palmas Altas para realizar su actividad diaria. Estos se sumarán a otras 250 personas que ya se trasladaron al Edificio A, donde cabe recordar que ya funcionan los cuatro Juzgados de lo Mercantil y los 13 de lo Contencioso-Administrativo. Esto hará que la nueva Ciudad de la Justicia de Sevilla continúe tomando forma con más de 600 trabajadores realizando su actividad diaria entre los edificios A y B.

La fecha de todos los traslados es la siguiente:

27 de octubre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 1 y 25.

28 de octubre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 10 y 19.

29 de octubre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 12 y 14.

30 de octubre de 2025: Juzgados de Primera Instancia número 15.

31 de octubre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 20 y 31.

3 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 16 y 28.

4 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 11 y 27.

5 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 3 y 5.

6 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia número 4.

7 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 9 y 29.

10 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 13 y 22.

11 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 8 y 21.

12 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 18 y 24.

13 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia número 2.