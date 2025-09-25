Las obras de ampliación de la Feria de Sevilla arrancarán en 2026 y el Real tendrá 220 casetas más en 2027

El alcalde tiene clara la hoja de ruta para la ampliación de la Feria de Abril con 220 casetas más: en 2026 comenzarán las obras y en 2027 el nuevo Real será un hecho. Estos son los plazos que maneja José Luis Sanz para llevar a cabo este proyecto, para el cual ya hay tres reconocidas empresas interesadas en su adjudicación, en forma de UTE. El único problema que se puede encontrar el Ayuntamiento de Sevilla para sacarlo adelante, según ha explicado el primer edil popular este jueves, es que se niegue el Gobierno de España.

José Luis Sanz ha hecho un repaso a los últimos avances sobre las obras de la Feria de Sevilla en el foro #ElCorreoPregunta, un encuentro informativo organizado por El Correo de Andalucía del Grupo Prensa Ibérica que ha tenido lugar en el salón de actos de la Fundación Cajasol con su colaboración y con el patrocinio del grupo Cox. De hecho, Sanz ha confesado que, en el viaje que ha hecho esta semana a Bruselas por una exposición del arte sacro sevillano en el Parlamento Europeo, ha mantenido reuniones con empresarios sevillanos instalados allí y otros que trabajan en el Parlamento o trabajan en la captación y gestión de fondos europeos y ha sido preguntado por la Semana Santa y la Feria.

"¿Más casetas? Sí, habrá 200 casetas más cuando se pueda acometer el proyecto. ¿Van a estar para la Feria de 2026? No, no van a estar para 2026, es imposible", ha respondido el alcalde. "La obra seguramente habrá empezado en 2026", ha confirmado sobre los primeros avances que se llevarán a cabo el próximo año, concretamente aquella "parte de la obra compatible con la instalación de la Feria de 2026". También ha hablado de la fecha de finalización: "Sí, estarán en la Feria de 2027".

Para comenzar los trabajos, el Consistorio necesita primero llegar a un acuerdo con el Gobierno, ya que los terrenos en los que se realizará la ampliación son de propiedad estatal. Ya se hizo una petición formal de cesión de los terrenos y el alcalde cree "que no va a haber ningún problema" salvo que "el Ministerio de Hacienda, la vicepresidenta y candidata del PSOE en Andalucía (María Jesús Montero), se niegue tajantemente a que en terrenos de Defensa haya una ampliación de la Feria". "El convenio recogía que el uso tenía que ser la Feria de Sevilla. No se puede hacer otra cosa. Y yo no estoy hablando de otra cosa. Cuando esté la autorización, hay que empezar a infraestructurar, algo complejo", ha añadido.

En julio, la Junta de Gobierno Local encomendó a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente la tramitación del 'Estudio de viabilidad para la ampliación del recinto ferial de Sevilla en régimen de concesión de obras'. Sobre la mesa del Gobierno de Sanz ya hay una propuesta al menos, la presentada por las empresas Martín Casillas, Carmocon y Esasur. Si la propuesta se admite a trámite, se abrirá un periodo de sugerencias y a continuación se redactaría un pliego de condiciones para sacarlo a concurso y se podrán presentar otras empresas a la concesión. La propuesta que acompaña a la solicitud de inicio de tramitación de concesión particular lleva implícito la presentación de un proyecto técnico y un estudio de viabilidad.

La obra se realizará "mediante la colaboración público-privada" y se hará una concesión de los terrenos por 28 años en los que el Ayuntamiento pagará un canon anual de 2,9 millones de euros. De esta manera, la Feria quedaría ampliada en un 10% más de la superficie con la que cuenta actualmente y daría lugar a 220 casetas nuevas y la reubicación de otras 27 en el área de 20.000 metros comprendida entre la calle Costillares y las avenidas de Juan Pablo II y Alfredo Kraus, una zona en la que actualmente se ubican atracciones. La Calle del Infierno no sufrirá recorte alguno con este proyecto, se instalarán las mismas atracciones con una optimización del espacio.

Según anunció el alcalde, la instalación de las nuevas casetas se produciría de mayo de 2026 a febrero de 2027. Así, tras la Feria de 2026 comenzarán las obras de urbanización en la nueva zona de casetas, que finalizará dos meses antes de la nueva edición para permitir el montaje de las mismas. En la Feria de 2027 parte de las atracciones de la Calle del Infierno se trasladarán a un emplazamiento provisional al este del recinto. Y una tercera fase sería de mayo del 2027 a febrero del 2028, “donde estaría todo ese recinto ferial completado”. Cuando acabe la Feria de 2027 comenzarán las obras de instalación de las zonas de atracciones, aparcamientos y recinto de cocheras de caballos.