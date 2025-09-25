Parques, árboles y deporte para dar vida a un barrio degradado: Los Pajaritos recupera una plaza para sus vecinos

Hay zonas de Los Pajaritos degradadas, sin los elementos propios que hacen acogedor a un barrio. "No hay árboles, por lo que no se dispone de ningún tipo de sombra, y la calle Cigüeña presenta una falta absoluta de equipamiento", subraya la propia Gerencia de Urbanismo en un expediente. Justo para paliar estas deficiencias, el Ayuntamiento de Sevilla ha licitado este miércoles el contrato de las obras para la reurbanización del entorno de Cigüeña y los Caños de Carmona.

"Todas las actuaciones a realizar van dirigidas a mejorar el entorno residencial, mediante obras encaminadas a la reducción del gasto energético y a la mejora medioambiental del ámbito", consta en el pliego de prescripciones técnicas. Y entre las novedades que traerá esta intervención, la sustitución del alumbrado actual por farolas con luces led, la instalación de pavimentación permeable, la plantación de un buen número de árboles, un espacio de juego para niños y de calistenia, caminos escolares seguros y la puesta en valor del acueducto.

Los trabajos cuentan con un presupuesto base de licitación de 513.556,12 euros (incluyendo impuestos). Más de medio millón de inversión para acometer unas obras que se plantean prolongar durante ocho meses, según el plazo de ejecución establecido por la Gerencia de Urbanismo. Asimismo, la fecha tope para la presentación de ofertas es el próximo 14 de octubre, por lo que las actuaciones podrían arrancar a principios de 2026, aproximadamente.

Nuevo pavimento y más árboles

"Se va a actuar en los dos tramos de calle peatonal que existen entre la calle Cigüeña y Jilguero y Golondrina, mejorando el alumbrado y la evacuación de agua de lluvia, dotando a estos pasos de una pavimentación permeable en la nueva línea de pavimentación a colocar, donde además estarán los alcorques del arbolado", se detalla en la memoria del proyecto. "Allá donde la actuación lo permita se van a utilizar superficies permeables para permitir la infiltración del agua".

En la franja central entre las vías citadas "se colocarán tres árboles de Pyrus calleryana", la misma especie que se colocará a lo largo de toda la calle Cigüeña cada 10 metros. "En la plaza donde se sitúa el tramo de los Caños de Carmona, paralelamente a la calle Cruz del Sur, se proyecta la plantación de tres ejemplares de Brachichyton acerifolia", precisa también el pliego de prescripciones técnicas, que señala que frente al colegio Safa Blanca Paloma se sembrarán también varios árboles.

Una de las zonas de Los Pajaritos donde se van a ejecutar las obras. / GERENCIA DE URBANISMO

Un parque y menos aparcamientos

Otro de los objetivos fundamentales de este plan de reurbanización es "reactivar este espacio libre y devolverlo para el uso del barrio, mejorando la accesibilidad, dotándolo del equipamiento necesario y renovando su imagen, mejorando la calidad ambiental y paisajista para consolidarlo como referente de convivencia y disfrute vecinal de proximidad". En este caso concreto, 1.900 metros cuadrados ubicados entre las calles Gorrión, Cruz del Sur y Cigüeña.

"Se proyecta la reurbanización completa de la plaza, creando un espacio para el juego y la convivencia de niños y jóvenes de Los Pajaritos. Para ello se va a desplazar el carril bici que pasa por el medio de la plaza de manera que rodee la nueva zona de juegos proyectada", señala la memoria. Entre las instalaciones que debe poner la adjudicataria, un tobogán, un twister inclusivo, un círculo giratorio y barras de calistenia.

En el área de actuación sigue en pie un fragmento de acueducto construido por los romanos, por lo que esta intervención "tiene intención de poner en valor el monumento y rodearlo de un entorno adecuado con una iluminación acorde con la importancia del mismo, eliminando los aparcamientos próximos". Aunque en esta misma memoria se aclara que "la restauración de esta construcción histórica se programará como una actuación complementaria que será realizada en otro proyecto".

Caminos escolares más seguros

Este proyecto también contempla "quitar aparcamientos en los accesos al colegio, ampliando el acerado a ambos lados de la calle". Asimismo, "se colocarán señales para reducir la velocidad, se plantarán árboles y se creará una plataforma única a nivel de acera con colores y elementos disuasorios, reforzando los pasos de peatones". "En la zona libre del acerado norte se pintará el suelo para que los más pequeños puedan jugar y realizar actividades educativas, promoviendo el uso de todo este espacio público".