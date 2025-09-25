El alcalde ve "complicado" cambiar los toldos de la avenida de la Constitución: "Es el mejor proyecto posible"

José Luis Sanz lo tiene claro, no le gustan los toldos de la avenida de la Constitución, aunque también está convencido de que por su parte no podría haberse hecho mejor para dar más sombra a esta vía. La pérdida de arboleda vino en tiempos de gestión socialista, asegura, y el modelo actual de lonas en la Constitución no podía haberse hecho de otra manera en base a los requisitos de la Comisión de Patrimonio. "Me hubiese gustado que la avenida de la Constitución hubiese tenido la arboleda que tenía, porque creo que hubiese sido perfectamente compatible con el paso del tranvía. Pero no la tiene", ha valorado el alcalde este jueves, y "a la vista del resultado de los toldos, que se ha adaptado a rajatabla a las condiciones de Patrimonio, el mejor proyecto posible es este".

La sombra y el medio ambiente ha sido uno de los temas tratados en una nueva edición del foro #ElCorreoPregunta, un encuentro informativo organizado por El Correo de Andalucía del Grupo Prensa Ibérica que ha tenido lugar en el salón de actos de la Fundación Cajasol con el patrocinio del grupo Cox.

"Evidentemente a nadie nos gusta, ¿verdad?", ha preguntado el primer edil popular, aclarando su opinión una vez más. Aunque es pesimista en que el sistema pueda cambiar. "Ahora se ha encargado un informe a una empresa para que estudie si es posible mejorarlo, pero vamos, nos dirá que es complicado. Estamos trabajando en estudiar la posibilidad de incrementar el arbolado de la avenida teniendo en cuenta fachadas patrimoniales y que es una arteria fundamental para la Semana Santa”, ha explicado Sanz.

Además de las sombras en la avenida de la Constitución, el alcalde ha sacado pecho de la plantación de árboles en Sevilla como apuesta para mitigar las altas temperaturas. Ha mencionado el cinturón verde de 45 kilómetros que rodeará Sevilla y cuyo proyecto "está redactándose" o la plantación de 10.000 árboles con el objetivo de llegar a los 20.000 en 2027. "Para que llegara el tranvía a la Plaza Nueva se quitaron 389 árboles a cambio de nada", ha lamentado Sanz. "Antes no se hacía nada", ha añadido, defendiendo que ahora se plantan tres por cada uno que se quite con las obras del tranvibús o cinco por cada uno que se quite con las obras del metro.

Foro #ElCorreoPregunta con José Luis Sanz / M. Quesada

Los carriles bici de la Constitución y Asunción desaparecerán

Otra de las actuaciones pendientes por el Gobierno de Sanz para la avenida de la Constitución es quitar el carril bici, igual que el de la calle Asunción. "Hay carriles bici que hay que cambiar. El carril bici de la Constitución no tiene ningún sentido. Es una avenida peatonal donde si no te atropella el tranvía es una bici o te chocas con un velador. Es un carril bici que no va a ningún sitio, en Tetuán no puedes entrar. Tiene una alternativa, entrar por el Paseo de Colón y la calle Zaragoza", ha valorado el alcalde.

Y lo mismo ocurrirá en Los Remedios. "Sobre el carril de la calle Asunción, se está trabajando la alternativa entre Juan Sebastián Elcano y la Plaza de Cuba, y cuando se acabe se quitará el carril porque es un foco de conflicto". El primer edil popular también ha defendido que se invertirán 18 millones de euros para tener 18 nuevos kilómetros de carril bici de aquí a 2027.