Sevilla reivindica su provincia como destino turístico y reconoce a los mejores profesionales del sector

El castillo de la Monclova en el municipio municipio de Fuentes de Andalucía ha sido el lugar elegido por la Diputación de Sevilla para conmemorar el Día del Turismo y reivindicar la provincia como gran destino turístico. En el evento la institución hizo entrega además de los II Premios a la Excelencia de las Personas con los que se ha distinguido a profesionales del sector turístico por su trabajo y sus "logros sobresalientes".

El presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández, ha presidido este gran acto que contó con la asistencia de un millar de personas, entre ellas representantes institucionales, empresariales, turísticos, sociales y culturales de la provincia. También asistieron vecinos y vecinas de trece municipios cercanos al lugar del evento, para quienes Prodetur habilitó autobuses gratuitos.

Acto por el Día del Turismo de la Diputación de Sevilla / El Correo

El acto se abrió con la actuación del joven pianista flamenco ursaonense Javier Cecilia y estuvo conducido por los periodistas y comunicadores Julio Muñoz “El Rancio” y Alejandra Cosgaya. El broche de oro lo pusieron los artistas sevillanos Pastora Soler y Manuel Lombo, quienes han colaborado en diferentes campañas de promoción de la imagen de la provincia de Sevilla como destino turístico.

Los premiados

Durante la gala se hizo entrega de los Premios a la Excelencia de las Personas que organiza Prodetur en coordinación con CCOO, UGT y la CES, con los que "Se busca destacar a aquellas personas cuya labor, ética y profesionalidad han tenido un impacto significativo en el desarrollo, promoción, posicionamiento y sostenibilidad del turismo en la provincia de Sevilla".

Este año los galardonados han sido Carlos Manuel Expósito García, del Departamento de Reservas del Hotel Silken Al-Ándalus; Loli Ruiz Bermúdez y Manolo Osuna Morata, propietarios de la Pensión y Restaurante Manolo, de Fuentes de Andalucía; Guillermo Márquez Fernández, camarero del Hotel Ilunion Alcora; Manuela Sánchez Calderón, jefa de RRHH del Hotel Colón; Rafael Blas Salas Astorga, director de Marketing de El Palacio Andaluz - Cruceros Torre del Oro; María Jiménez Rodríguez, gerente de la Fundación Vía Verde de la Sierra; Salvador Velázquez Rendón, expresidente de la Asociación de Barman de Andalucía Occidental; sor Luz Amparo Buitrago Dávila, cicerone del Convento de la Encarnación de la Orden de la Merced, de Osuna; y Manuel Macías Moreno, exdirector del Sevilla Congress & Convention Bureau.