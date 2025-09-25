Domingo Díaz

VÍDEO | Así es el Edificio B de Palmas Altas que acogerá los Juzgados de Primera Instancia

El Edificio B de la Ciudad de la Justicia de Sevilla acogerá los 25 Juzgados de Primera Instancia, que estarán a pleno rendimiento en noviembre. El primer traslado se realizará el 27 de octubre y los mismos se prolongarán hasta el día 13 del penúltimo mes del año. Por lo tanto, en otoño quedará completado el nuevo traslado, que supone la llegada de más de 350 profesionales, entre jueces, letrados de la administración de justicia y funcionarios, al segundo bloque de Palmas Altas para realizar su actividad diaria. Esta actividad diaria se sumará a la de otras 250 personas que ya se trasladaron al Edificio A, donde cabe recordar que ya funcionan los cuatro Juzgados de lo Mercantil y los 13 de lo Contencioso-Administrativo. Esto hará que la nueva Ciudad de la Justicia de Sevilla continúe tomando forma con más de 600 trabajadores realizando su actividad diaria entre los edificios A y B.