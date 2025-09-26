Oportunidad de empleo en Cádiz: más de 200 vacantes y sueldos de hasta 30.000 euros

Tras el verano son numerosas las oportunidades laborales que surgen a raíz de nuevos desarrollos empresariales. En esta ocación ponemos foco en el dinamismo de la provincia de Cádiz como motor de empleo y los puestos requeridod para aquellos que buscan crecer en empresas que valoran la calidad, el desarrollo profesional y un entorno laboral colaborativo. Dentro del sector industrial y naval, hasta el ámbito de la hostelería, estas ofertas brindan oportunidades en distintos campos, cada uno con sus propias características y requisitos específicos.

En primer lugar, Manpower, empresa líder en soluciones de talento, anuncia la apertura de 200 nuevas vacantes para profesionales del metal en la Bahía de Cádiz. La iniciativa busca incorporar 100 soldadores certificados y 100 caldereros para trabajar en proyectos vinculados al sector naval en Puerto Real. Esta campaña responde al incremento de la demanda a raíz del crecimiento de la industria naval en la región y a la necesidad de reforzar los equipos técnicos con perfiles altamente cualificados. Ambas ofertas contemplan un salario competitivo y un contrato inicial de seis meses, prorrogable por otros seis, con posibilidad de incorporación definitiva a la empresa. Además, se brindan oportunidades reales de desarrollo profesional en un entorno técnico exigente pero colaborativo. El trabajo se desarrollará en un ambiente seguro, con turnos rotativos de mañana y tarde, de lunes a viernes. Ambos perfiles deben contar con disponibilidad inmediata y compromiso con los estándares de calidad y seguridad.

Soldador certificado (H/M/X)

Si te interesa continuar tu carrera en una empresa que valora a sus trabajadores quizá este sea el lugar. Las responsabilidades incluyen ejecutar procesos homologados de soldadura y mantener los estándares de calidad y plazos en el trabajo asignado. Se espera que el candidato sea competente en soldadura TIG, Semiautomática, Manual y Arco-Sumergida. Además, el ambiente de trabajo es seguro y colaborativo, con turnos rotativos de lunes a viernes.

Para inscribirse y más información en Oferta de SOLDADOR CERTIFICADO en Puerto Real, Cádiz

Calderero (H/M/X)

La oferta de calderero, localizada también en Puerto Real, Cádiz, está orientada a aquellos con experiencia en ajuste y manejo de herramientas. La posición busca garantizar calidad y seguridad en las tareas asignadas, promoviendo el cumplimiento de normas internas de la compañía. Este puesto asegura oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional en un entorno laboral seguro y colaborativo.

Para inscribirse y más información en Oferta de CALDERERO en Puerto Real, Cádiz.

Capitán/a de dique

Dentro del sector naval de Cádiz, Navantia, a través de Adecco busca el rol que requiere planificación, coordinación y dirección de maniobras en diques y muelles locales. Se precisa un grado en Náutica o Transporte Marítimo junto con la titulación de Capitán de Marina Mercante, además de cuatro años de experiencia mínima en mando como capitán. El salario ofrecido es de 30.000 euros brutos anuales para una jornada completa. Este puesto es ideal para aquellos que desean desempeñarse en una empresa de reconocido prestigio en el sector naval.

Para inscribirse y más información en Oferta de CAPITÁN/A DE DIQUE en Cádiz.

En resumen, estas oportunidades representan una excelente ocasión para aquellos que desean desafiarse a sí mismos y desarrollar sus habilidades en un entorno profesional que valora y fomenta el crecimiento personal y la excelencia laboral. Cada puesto ofrece características que pueden ser decisivas para quienes buscan dar un paso importante en sus respectivas carreras.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.