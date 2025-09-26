Así combate Alcalá de Gauadaíra los vertidos ilegales: más vigilancia y detenciones

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la Policía Local, ha reforzado de manera decidida la vigilancia en los polígonos industriales y en otros puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de frenar los vertidos ilegales y las prácticas que amenazan tanto la seguridad ciudadana como la protección del medio ambiente.

En los últimos meses se han llevado a cabo más de una decena de actuaciones administrativas y 13 investigaciones y detenciones por presuntos delitos contra el medio ambiente. Entre las intervenciones destacan vertidos ilegales en distintos polígonos industriales, la quema de neumáticos, colchones y plásticos, y el acopio incontrolado de materiales altamente contaminantes como uralita, aceites usados o filtros.

Control policial y sanciones ejemplares

El Ayuntamiento subraya que no va a permitir que unos pocos ensucien y degraden el entorno común, ni que se ponga en riesgo la salud pública y la imagen de la ciudad. Gracias al trabajo coordinado de la Policía Local, que ha reforzado las rondas de vigilancia y control en los polígonos industriales, se ha conseguido poner a disposición judicial a los responsables, incluidas empresas reincidentes y particulares sin escrúpulos que atentaban contra el patrimonio natural de Alcalá.

El delegado de Gobernación, Pedro Gracia ha manifestado que “la ciudadanía debe tener la certeza de que este gobierno está del lado de la legalidad, y de la sostenibilidad. Por eso, no vamos a mirar hacia otro lado ni a tolerar que se utilicen espacios públicos e industriales como vertederos clandestinos”, ha concluido.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la estrategia municipal de “Tolerancia Cero” con los vertidos ilegales que contempla más vigilancia, sanciones ejemplares y campañas de concienciación ciudadana.

El Ayuntamiento recuerda que la colaboración ciudadana es clave y anima a los vecinos a denunciar cualquier conducta incívica que detecten, porque defender el medio ambiente es defender la ciudad y el futuro de todos.