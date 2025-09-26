Centro comercial
Fran Rivera, Bertín Osborne, Figo, Padilla... Desfile de famosos en la fiesta de 'El Turronero' en Entrenasas
Pistoletazo de salida al nuevo centro comercial de Entrenúcleos promovido por López Real Inversiones 21, una inauguración a la que también asistieron representantes políticos como el alcalde de Dos Hermanas o el consejero de Industria
Conocidas son las fiestas de José Luis López 'El Turronero'. Este jueves, más de 1.500 personas pudieron disfrutar de un evento organizado por este empresario de Ubrique (Cádiz) con motivo de la inauguración del centro comercial Entrenasas, situado en el nuevo barrio de Entrenúcleos de Dos Hermanas y promovido por López Real Inversiones 21. Este nuevo espacio cuenta con más de 25.000 m² de oferta comercial, 1.000 plazas de aparcamiento y una treintena de firmas nacionales e internacionales.
A este estreno "a lo grande" asistieron muchos rostros conocidos y habituales en las citas de 'El Turronero', además de representantes políticos, como Francisco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas, o Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Entre los famosos se encontraban Bertín Osborne, Fran Rivera, los exjugadores de fútbol Luis Figo y Raúl González, el presentador Carlos Latre, Pepín Liria, Juan José Padilla o Los del Río.
La fiesta, en la que hubo fuegos artificiales y churros con chocolate gratis, estuvo amenizada con música en directo. Primero actuó Grupo Vocal, después Carlos Latre puso el punto de ingenio y el cierre vibrante estuvo a cargo de 'Farru'.
Ya abierto al público
Las propuestas de moda, ocio y restauración de esta nueva gran superficie ha quedado abierta al público este viernes. En alimentación y hogar, destacan Lidl, Cash Fresh, Variety, Dormiti, Action, o Muebles1click.
En moda y complementos hay establecimientos de Skechers, Xti, Pepco, Kik o Multiópticas, mientras que para el cuidado personal y servicios hay opciones como Fitness Park, Rossmann Barbería Mogan o Nails Factory y Mascotas Ávila. La restauración y el ocio también tendrán un papel protagonista, con locales, como Lokal Burger, Don G, Pizzetari, Mijito Bar, Sushisom, Llaollao o Xisquei, además de la diversión para los más pequeños con Sould Park. A esta lista se suman nombres, como Domi Vélez, reconocido como uno de los mejores panaderos del mundo, y la estación de servicio Galp, que completará la oferta.
Se trata de una obra realizada en "tiempo récord", destaca José Antonio García Agüera, director de Centros y Parques Comerciales de López Real Inversiones 21, quien asegura que esta es una de las señas de identidad de la compañía, liderada por José Luis López, el empresario de Ubrique más conocido como 'El Turronero'. Este centro generará, una vez en marcha, alrededor de 300 empleos entre directos e indirectos.
Entrenasas tiene ahora lista de espera para ocupar un local. Entre las que tienen ya su sitio, se encuentran algunas que no han tenido presencia hasta ahora en Sevilla. Rossmann, una firma de belleza, moda y droguería alemana y con mucha presencia en el Levante español, llegará por primera vez a la provincia, mientras que el restaurante Sushisom -una cadena de restaurantes japoneses tipo all you can eat o buffet libre a la carta- desembarcará también en el nuevo parque comercial.
