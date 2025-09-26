La Nocturna, la Feria de San Miguel, los eventos culturales y las obras 'cercan' el tráfico en Sevilla este viernes

En el Paseo Colón convivirán durante la tarde los 12.500 aficionados que acudirán a la Maestranza a la primera corrida de toros de la Feria de San Miguel con los preparativos para la salida de 25.000 corredores en la KH7 Nocturna del Guadalquivir a las 22.00 horas. En el centro de la ciudad la Feria del Libro Antiguo completará su primera jornada y en el Alcázar se desarrollará el segundo evento del ciclo Sevilla de Ópera. En espacios museísticos como la Casa de la Ciencia, el Bellas Artes o el de Uruguay se conmemorará la Noche de los investigadores mientras que barrios como Pino Montano vivirá su velá. La sucesión de grandes eventos de todo tipo durante este viernes condicionará durante toda la jornada una movilidad ya complicada por las obras del Metro o del tranvibús.

Sevilla celebra este viernes 26 de septiembre una de sus grandes citas deportivas: la carrera Nocturna del Guadalquivir. Más de 25.000 corredores tomarán la salida en la Glorieta de los Marineros a las 22.00 horas y recorrerán toda la ronda histórica de la ciudad. Para preparar el amplio dispositivo habrá cortes de tráfico desde las cinco de la tarde que serán completos a las 21.00 horas en todo el circuito. Prácticamente quedarán bloqueados todos los accesos al conjunto histórico durante el desarrollo de la prueba para lo que se han habilitado itinerarios alternativos a través del Puente de las Delicias, la avenida de la Borbolla y Manuel Siurot, el Puente de Los Remedios o el Puente Cristo de la Expiración. Todas las líneas de Tussam se verán afectadas.

Mapa oficial del recorrido de la Carrera Nocturna de Sevilla 2025 / Ayuntamiento de Sevilla

Este año, el gran evento deportivo nocturno de la ciudad coincide con el inicio de la Feria de San Miguel. Juan Ortega, David de Miranda y Pablo Aguado lidiarán toros de la ganadería de Victoriano del Río ante una plaza de toros abarrotada que ha agotado las 12.500 localidades. Será a las 18.30 en la Maestranza con salida en torno a las 21.00 horas coincidiendo con el corte de circulación de toda la ronda histórica para la Nocturna. A esto se añaden los efectos que pueda tener en caso de que alguno de los toreros consiga salir por la puerta grande en una corrida que ha generado gran expectación.

En el ámbito cultural, el viernes 26 de septiembre coincide con la primera jornada completa de la Feria del Libro Antiguo, ubicada en la plaza de San Francisco. El evento literario se inauguró este jueves con una veintena de expositores y actividades paralelas que se desarrollarán durante hasta el próximo 19 de octubre. A unos metros, en el Alcázar, Sevilla celebrará el segundo gran espectáculo del nuevo ciclo Sevilla de ópera. Todas las entradas están agotadas para Il Califfo di Bagdad, partitura de Manuel Garc.

En espacios museísticos y equipamientos culturales de toda la ciudad, cientos de aficionados a la ciencia celebran una nueva edición de la noche de los investigadores. Las actividades se concentrarán en la Casa de la Ciencia, también conocido como Pabellón de Perú. En esta edición también se sumarán el Pabellón de Uruguay, Caixaforum Sevilla y la Fundación Valentín de Madariaga, además de celebrarse actividades en otros espacios de la ciudad, como el Museo de Bellas Artes de Sevilla, la Casa de las Sirenas y el Palacio de los Marqueses de la Algaba.

El último fin de semana de septiembre es también una fecha especial en los barrios de Sevilla que celebran sus velás durante estos días. Es el caso de Pino Montano o del Cerro del Águila que celebran este fin de semana su fiesta grande. En Triana, el Parque Magallanes centra su actividad en la gastronomía con la celebración de The Champions Burger.

Obras en Sevilla

Esta sucesión de eventos, con sus correspondientes dispositivos de tráfico, se produce en una ciudad cuya movilidad se encuentra en estos momentos condicionada por las obras, especialmente los grandes proyectos como la línea 3 de Metro que se encuentra en fase de ejecución del trazado que debe desembocar en el Hospital Macarena o el tranvibús que ha iniciado esta semana las obras en la Plaza del Duque y José Laguillo para completar la conexión con el centro de la ciudad. En Torneo se están realizando también los trabajos de adecuación de la mediana con cortes intermitentes de un carril por sentido.

Las obras llegan a José Laguillo / El Correo

Así, hay obras en marcha desde la calle Pagés del Corro en Triana hasta las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos en Los Remedios. Desde la avenida Doctor Fedriani en la Macarena hasta la plaza de la Fuensanta en Sevilla Este o la Avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa. O Méndez Núñez, Dueñas y la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo. Más el derribo de la grada de Preferencia del Benito Villamarín, la colocación de los tirantes del puente del Centenario...