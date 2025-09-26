Dos Hermanas apuesta por la naturaleza y la biodiversidad para convertirse en el pulmón verde de Sevilla

Gracias a la apuesta firme del ayuntamiento por crear espacios naturales urbanos dentro de Dos Hermanas, se ha conseguido establecer numerosos puntos verdes que suponen un auténtico pulmón verde para la ciudad. Desde las zonas más céntricas, hasta las más nuevas como Entrenúcleos, los vecinos de cualquier barrio pueden disfrutar de decenas de parques y jardines distribuidos por todo el término municipal.

En su conjunto, los parques de Dos Hermanas no son solo espacios de ocio. Están equipados con áreas de entrenamiento físico y mental como circuitos deportivos al aire libre, juegos infantiles inclusivos para todas las edades y zonas de sombra que los convierten en auténticos refugios para los veranos cada vez más cálidos de Andalucía. Son, en definitiva, espacios al servicio de la ciudadanía que mejoran la calidad de vida y refuerzan la identidad local.

Parque Forestal Dehesa de Doña María

Parque Forestal Dehesa de Doña María / El Correo

Situado frente al campus universitario Loyola y junto a Entrenúcleos, se presenta como el gran corredor verde metropolitano, con más de 300 hectáreas de superficie proyectada. La primera parte del complejo ya estrenado, incluye senderos accesibles, zonas de descanso, áreas de picnic, zonas de calistenia y un conjunto de juegos infantiles para todas las edades.

En la dehesa confluyen el respecto por el olivar en el que se enmarca, ayudando a la reforestación de especies autóctonas. Así, se empiezan a atisbar la forma de un gran pulmón natural, que refuerza la adaptación climática frente a veranos cada vez más cálidos en la capital.

Alquería del Pilar

Estanque del Parque de la Alqueria / Manuel Rodriguez Urena

Este espacio es uno de los más reconocidos de la ciudad por su céntrica situación. Este parque histórico cuenta con un recinto de once hectáreas que mezcla arbolado, praderas sombreadas en las que pasar una bonita tarde de primavera y espacios culturales como el Auditorio Municipal "Los del Río",construido sobre una antigua cantera, ha sido escenario de grandes espectáculos musicales de artistas de todos los ámbitos.

Este espacio, además de su valor paisajístico, está profundamente ligado al romanticismo literario y cultural andaluz del siglo XIX. La poetisa nazarena Antonia Díaz de Lamarque (1827–1892) y su esposo, el escritor y político José Lamarque de Novoa, convirtieron la finca en un lugar de encuentro de artistas y literatos, bautizando a la Alquería como un espacio cultural cuyo encanto invade todavía a todo visitante. Pasear por sus avenidas de cipreses o descansar bajo sus tipuanas centenarias es, en cierto modo, revivir ese legado de artistas que un día lo disfrutaron.

La laguna de Fuente del Rey

Este enclave natural se trata de un verdadero oasis nazareno. Enmarcado en pleno barrio homónimo y rodeado de vida urbana. Su lámina de agua, junto a la vegetación de ribera, crea un hábitat singular que acoge a numerosas especies de aves como garzas reales, martinetes, grandes colonias de moritos, fochas e incluso flamencos que utilizan este espacio como zona de refugio, alimentación y descanso.

Además de su valor medioambiental, la laguna cumple un papel fundamental en la educación ambiental. Y es que gracias a la iniciativa del Ayuntamiento y en colaboración con SEO BirdLife y EMASESA, desarrolla programas de visitas escolares y actividades didácticas que acercan la biodiversidad a los más jóvenes, fomentando la conciencia ecológica y fortaleciendo el vínculo ciudadano con la naturaleza.

Brazo del Este

Antiguo cauce del Guadalquivir y hoy paraje natural protegido, constituye una de las mayores concentraciones de avifauna del sur de Europa. Aquí se pueden observar flamencos, cigüeñuelas, calamones, espátulas y una enorme diversidad de aves acuáticas. Su proximidad refuerza el valor estratégico de Dos Hermanas como puerta de entrada al turismo ornitológico en el área metropolitana de Sevilla.

Brazo del Este / Rocío Sánchez Guerrero

Tanto la Laguna de Fuente del Rey como el Brazo del Este, constituyen un valioso engranaje para la práctica de actividades al aire libre como el avistamiento de aves. Lo que permite que se integren en el compromiso municipal con el ecoturismo y la sostenibilidad, ampliando la oferta de ocio con experiencias únicas en contacto directo con el medio natural.

Turismo de naturaleza, una apuesta firme

Los espacios verdes y la naturaleza no solo aporta calidad de vida, sino que se ha convertido en un elemento central de la estrategia turística de Dos Hermanas. El Ayuntamiento impulsa de manera decidida el turismo de naturaleza, enmarcado en el Plan de Turismo de Grandes Ciudades de Andalucía, con el objetivo de diversificar la oferta y reforzar el posicionamiento del municipio como destino de referencia en la capital andaluza.

Esta zona estratégica reconoce la importancia de los espacios verdes y naturales como motores de desarrollo económico, educativo y cultural. La Dehesa de Doña María, la Laguna de Fuente del Rey y la cercanía al Brazo del Este conforman una red que favorece el ecoturismo, el avistamiento de aves y la educación ambiental, complementando otros recursos culturales y patrimoniales de la ciudad.

De esta manera, Dos Hermanas avanza hacia un modelo de turismo responsable, que combina deporte, cultura y sostenibilidad, y que sitúa a la naturaleza como uno de sus principales atractivos. La ciudad respira biodiversidad y proyecta un futuro en el que sus zonas verdes no son solo espacios de ocio, sino también símbolos de identidad, salud y compromiso ambiental