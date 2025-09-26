La IA será el último paso para eliminar la Hepatitis C en Sevilla: el Virgen del Rocío lidera un proyecto pionero a nivel mundial

Cribar, predecir y curar. Son los tres pasos a seguir para, por fin, eliminar una enfermedad que en la segunda mitad del siglo XX se convirtió en una epidemia que afectó a un millón de españoles. La Hepatitis C es hoy historia para la inmensa mayoría de la sociedad, pero sigue siendo un desafío clínico para los médicos que están detrás de su erradicación. El Hospital Virgen del Rocío arrancó este jueves la cátedra donde ha dado a conocer Predict IA HepC, un proyecto de cribaje pionero a nivel mundial donde la Inteligencia Artificial toma un papel protagonista para salvar vidas. "Es un hito porque significa que podemos terminar de eliminar esta infección y, además, tenemos un modelo que podemos exportar a otras patologías", celebra el doctor Manuel Romero, jefe de servicio del Aparato Digestivo del Virgen del Rocío y director de la cátedra que ha impulsado el proyecto.

La Hepatitis C es una infección viral crónica que, a pesar de no tener vacuna, está casi controlada en España. Se detectó en 1989 y hasta el año 2010 se consideró una "tragedia" a nivel mundial. Llegó con la mejora de las prestaciones sanitarias como las transfusiones de sangre y se propagó especialmente entre la población vulnerable y adicta a la heroína que compartía jeringuillas. Esta enfermedad provocaba trasplantes y enfermedades como la fibrosis quística o el cáncer. Entre 2010 y 2015, antes de que se empezaran a distribuir los fármacos que curaban esta enfermedad que afecta directamente al hígado, el 1% de la población andaluza estaba enferma. Ahora, este porcentaje se reduce al 0.05%. Sin embargo, a nivel nacional se calcula que todavía hay unas 15.000 personas sin diagnóstico ni tratamiento.

"Hace ya muchos años que no tenemos ningún paciente en el Virgen del Rocío enfermo de Hepatitis C, por eso trabajamos con instituciones no sanitarias para encontrar a personas sin diagnóstico entre la población más vulnerable, que es la que tiene más papeles de enfermarse", explica a este reconocido experto a nivel internacional. La inexistencia de casos en este centro es consecuencia de que Sevilla fuera la primera ciudad española en firmar el acuerdo para que la capital estuviera libre de esta infección. "Hemos trabajado con el ayuntamiento, con asociaciones, médicos, centros de adicciones, cárceles y muchas otras entidades con tal de concienciar y encontrar a personas que pudieran ser víctimas de la enfermedad y que, posiblemente, ni ellos mismos lo sabían", añade el facultativo.

Cribar para erradicar la enfermedad

En 2015 la Junta de Andalucía, a través del Sistema Andaluz de Salud (SAS) apostó por la creación de la Base Poblacional de Salud (BPS), una macro base de datos donde están registrados todos los análisis, radiografías, ecografías y demás pruebas a las que se han sometido más de 15 millones de ciudadanos en el sistema público. Andalucía es la única comunidad autónoma en España y en Europa que posee dicho programa y, por lo tanto, este gran volumen de información.

"Con esta base de datos, hace tres años, en la Cátedra de Investigación en Hepatología decidimos que podíamos utilizarla para determinar qué pacientes podían ser más susceptibles de tener Hepatitis C y así ponernos en contacto con ellos y hacerles el test de saliva para confirmarlo o descartarlo", relata el doctor sobre cómo nació Predict IA Hep C, un programa promovido junto con la Fundación Progreso y Salud.

La Inteligencia Artificial es la herramienta escogida para llevar a cabo este complejo y amplio cribaje. Para su funcionamiento, un equipo de expertos la monitoriza con tal de que utilice los datos andaluces y se base en variables "más sociales que sanitarias". "Se filtra según el código postal, el pago en la farmacia y las comorbilidades (depresión, ansiedad...), entre otros 25 puntos", apunta el director de la cátedra. A partir de este cribado, que tiene como objetivo ser "lo más ajustado a la realidad", será factible identificar a aquellas personas que podrían tener Hepatitis C. Dicho de otra forma, este programa permitirá llegar a un porcentaje de la población que, de otra manera, sería mucho más complicado.

Todavía no hay fecha para la puesta del programa en marcha en el hospital, pero el doctor espera que sea en octubre o noviembre. Por el momento, se utilizarán datos de personas que estén en el área del Virgen del Rocío, pero el proyecto "es extrapolable a toda Andalucía". "De momento, no se podría usar en el resto de comunidades porque no tienen la gran base de datos que tenemos aquí, esa es la joya de la corona de esta comunidad", sostiene.

La IA al servicio de los médicos

De acuerdo con el doctor, este modelo de sistema les va a permitir descubrir a uno de cada siete pacientes a los que estudien, y analizarán a uno de cada 143 sevillanos. "Si lo comparas con el azar, el margen es muy reducido. La IA nos ha permitido gestionar todos estos datos, algo que no podríamos haber hecho con un ordenador", argumenta Romero, que insiste en que la herramienta "tendrá un aprendizaje continuo y se monitorizará constantemente".

"Este es un gran avance en la medicina. La Hepatitis C es una pepita de oro, si la detectas la curas en todos los pacientes, por eso es crucial diagnosticarla", señala. Con la mirada puesta en el futuro, este experto en el aparato digestivo espera que tras el éxito de este sistema se empiece a utilizar en otras enfermedades como el cáncer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que un área hospitalaria habrá eliminado la Hepatitis C cuando el número de casos disminuya más de un 90%, el número de pacientes tratados y curados sea superior al 80% y la mortalidad disminuya un 65%. "En España hemos disminuido las muertes en dos tercios. Estamos cerca de erradicarla por completo y con este programa más que nunca", sentencia el doctor.