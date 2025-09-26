Una 'influencer' prueba un nuevo restaurante de Sevilla y alucina con el precio y el sabor: "Es indudable"

La gastronomía de Sevilla ha encumbrado a la provincia hispalense entre las más aclamadas y reconocidas del mundo por la calidad y exquisitez de sus platos. Así, cada año el territorio suma nuevos establecimientos que buscan compaginar la tradición de la ciudad con la innovación de los sabores más cuidados hasta conseguir alcanzar una cocina única y digna de recuerdo. Es lo que promete un nuevo restaurante de la capital que ha abierto sus puertas este verano y cuyos precios y sabor ha sorprendido a sus visitantes.

Es lo que le ha ocurrido a la creadora de contenido sevillana 'Eva Evarista', que ha asegurado que este negocio "ha sido un descubrimiento". Se trata del restaurante Tarannà, un nuevo establecimiento que cuenta con una ubicación privilegiada, a apenas cinco minutos de Las Setas. "Lleva tan solo unos meses abierto y ya cuenta con unas reseñas espectaculares y, después de probarlo, ya entiendo por qué", ha afirmado la 'influencer'.

Un nuevo restaurante en el centro de Sevilla con "indudable calidad"

Y es que, según indica el propio establecimiento, este restaurante se caracteriza no solo por cocinar platos, sino servir "una forma de ser" con "sabor puro, atención al detalle y elegancia sin pretenciones". "Es el equilibrio entre tradición e inspiración. Y sobre todo, es la forma en que cuidamos cada experiencia para que, al marcharte, te lleves más que una comida", recalca el negocio.

Una sensación que ha compartido la propia sevillana, que ha asegurado la "indudable calidad" de cada plato de su extensa carta, entre la que destaca su torta Inés Rosales con atún rojo y salsa de Trufa, sus raviolis rellenos de rabo de toro con salsa de queso payoyo y nueces, y sus carnes de "cortes premium a la brasa", como el chuletón madurado, "que era mantequilla y con un sabor intenso".

Los precios y el sabor, lo más destacado de este nuevo restaurante de Sevilla

"Soy fan de un buen arroz, y el arroz de carrillada, creación del experto en arroces 'Abrachef', es generoso en carrillada, cremosito y está acompañado de una mayonesa de trufa", ha añadido la creadora de contenido, que ha afirmado que este entorno cuenta con las "mejores reseñas" por la calidad de sus cocinados.

Pero además de su sabor, este negocio ha despertado la curiosidad de la sevillana y sus seguidores por su precio, con una cuenta de 173 euros por estos platos. "Aunque los precios no son bajos, la calidad y la atención hace que cumpla con creces. Así que, personalmente, se me hace un sitio perfecto donde reunirse, comer bien y celebrar", ha señalado la joven sobre este negocio localizado en la calle Escuelas Pías número 18 de Sevilla capital.