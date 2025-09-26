Mapa Rancio
El lugar más romántico de Sevilla e ideal para darle un beso a tu pareja: "Es el sitio"
Rancio nos trae amor para empezar el fin de semana, mucho amor. En Sevilla hay mil lugares románticos maravillosos, pero si buscamos darle un beso a la pareja en un lugar inigualable, este es el sitio, céntrico y al alcance de todos.
Nos situamos: estamos en el barrio de Santa Cruz en la calle López de Rueda. Hay una calle por esta zona que tiene un curioso nombre y es absolutamente increíble, ¿por qué?, mira el vídeo y quédate de piedra.
