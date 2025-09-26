La marea naranja de la Nocturna 2025 toma las calles de Sevilla

Una cita histórica para Sevilla. Un total de 25.000 personas han protagonizado este viernes una nueva edición de la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7, recorriendo las calles de Sevilla con la tradicional marea naranja y su ambiente participativo, festivo y lúdico que hace única a esta prueba organizada por el Ayuntamiento de Sevilla.

Una edición que ha batido récord de participación y de la que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "este récord histórico convierte a la de Sevilla en la nocturna más importante de Europa, una prueba que se consolida en una ciudad única en el mundo para este tipo de eventos deportivos. Desde el Ayuntamiento de Sevilla seguiremos trabajando para volver a batir récord de participación también en la próxima edición".

El alcalde fue el encargado de dar la salida a las 22:00 horas, momento en el que miles de corredores cruzaban el arco instalado en el Paseo de las Delicias para completar los 8,5 kilómetros de recorrido por la ronda histórica y alcanzar la meta instalada en el mismo punto del Paseo de las Delicias.

Pasados 20 minutos, los primeros corredores alcanzaban la línea de meta, ganando en la categoría absoluta masculina David Palacios. En segunda posición llegaba Pedro Garrido y completaba el pódium masculino, en tercera posición, Pablo Fernández Palma.

En categoría femenina, la vencedora ha sido Carmen Gutiérrez; en segundo lugar cruzaba la línea de meta Inmaculada Díaz Muñoz, seguida de Yolanda López Becerra en tercer lugar.

Por su parte, los ganadores en silla de ruedas han sido Joaquín García Díaz en primer lugar; a continuación, José Vicente Aguilar Florido y en tercera posición, Juan José de Rueda. Por último, en handbike los triunfos han sido para Javier Reja Muñoz en la categoría masculina y Eva María López Rosso en la femenina. Tras ella llegaba a meta Susana Marín Caña, ocupando la segunda posición.

El premio al reconocimiento a entidad con mayor participación ha sido para el Club de Atletismo Carrefour y el primer sevillano en llegar a la meta ha sido Rubén Álvarez Miguel que ha quedado en cuarto lugar.

Ganadores:

Absoluta Masculina

David Palacios Pedro Garrido Pablo Fernández Palma

Absoluta Femenina

Carmen Gutiérrez Inmaculada Díaz Muñoz Yolanda López Becerra

Silla de ruedas

Joaquín García Diaz José Vicente Aguilar Florido Juan José de Rueda

Handbike Masculino

Javier Reja

Handbike Femenina

Eva María López Rosso Susana Marín Caña

La prueba ha vuelto a ser seguida en directo por numeroso público que se ha congregado a lo largo del recorrido para animar a los corredores y disfrutar del ambiente.

Dispositivo municipal

El Ayuntamiento de Sevilla ha desplegado un dispositivo para garantizar el correcto desarrollo del evento en el que han participado diferentes servicios. Con el objetivo de restablecer el tráfico lo antes posible y con todas las garantías, Lipasam ha llevado a cabo una intensa labor tanto con personal como con camiones, barredoras y sopladoras para restaurar el tráfico lo antes posible en las calles del circuito, en el avituallamiento a mitad de carrera ubicado en la avenida Muñoz León y en el Paseo de las Delicias, donde ha estado ubicada la salida y meta.

En cuanto a los cortes de tráfico, la circulación se ha ido recuperando según se iban despejando las vías incluidas en el recorrido. No obstante, en la zona de la glorieta de los Marineros permanecerá el corte sentido Paseo de la Palmera hasta que se desmonte la zona de meta, algo que se prevé sobre las 05:00 horas de sábado 27.