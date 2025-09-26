¿Cómo será el nuevo gran bulevar de Alcalá de Guadaíra? Todo lo que incluirá este espacio

La zona sur de Alcalá de Guadaíra se transformará con la creación de un nuevo bulevar urbano que aspira a convertirse en el gran eje de convivencia y encuentro de uno de los espacios de mayor expansión de la ciudad. Este desarrollo, ubicado entre el Complejo Deportivo Sur, la carretera de Dos Hermanas y la calle Habana, acompañará a las promociones urbanísticas en marcha y a las que llegarán en los próximos años, según ha anunciado la alcaldesa Ana Isabel Jiménez durante una visita a la zona junto al delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, y el delegado del Distrito Sur, David Delgado.

El bulevar está situado entre la rotonda de la guardería y la calle Flora Tristán, donde habrá una glorieta próxima a la nueva sede de la Cabalgata del Campo de las Beatas. Tiene unas dimensiones de 500 metros de longitud, 45 metros de ancho y 20.000 metros cuadrados de superficie. El espacio alternará las áreas ajardinadas con espacios de albero para reducir el consumo y mantener las señas de identidad de Alcalá, con 318 árboles árboles y más de 200 arbustos. Además, llevará instalado para su mantenimiento riego por goteo.

Equipamientos y espacios de ocio

Ana Isabel Jiménez, ha destacado que incluirá un importante contenido dotacional para hacer de la zona un área de esparcimiento con una vida importante, como una fuente, zona de juegos infantiles, zona de calistenia, un pequeño anfiteatro semicircular con un graderío vegetal que permitirá realizar pequeños teatros o conciertos, y pistas multiusos que podrán adaptarse a usos diversos con la instalación de los elementos que se estimen en cada caso.

Por su parte, el delegado de Urbanismo Jesús Mora, ha explicado que “esta actuación es parte del desarrollo urbanístico de la zona sur, y esta prevista su recepción por parte de la delegación de Urbanismo este otoño”. Ha continuado diciendo que “forma parte de los sistemas generales de la ciudad y su ejecución ha corrido a cargo de los promotores del sector que también han urbanizado diversas parcelas para usos residencial, libre y protegido y terciario”, ha concluido Mora.

Próximas fases de desarrollo

La urbanización de este entorno incluye además en las siguientes fases de desarrollo otras dos zonas ajardinadas, una de ellas que completa el espacio verde creado frente al CEIP Oromana. Actualmente, se está completando la construcción de toda la zona con parcelas para viviendas de 500 y 300 metros cuadrados, la mayoría de una altura y como máximo de dos. En ese entorno existe además, suelo reservado para viviendas de Protección Oficial con bloques el altura que está por desarrollar. Además de una parcela para espacios dotacionales que serán posiblemente zonas deportivas. La inversión en esta zona ha incluido una nueva subestación eléctrica, centros de transformación y un nuevo colector.