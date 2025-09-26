Esta es la taberna tradicional de Sevilla considerada la que "mejor representa a Triana": con comida casera "de toda la vida"

"Es una de las tabernas que mejor representa a Triana". Así definen sus propios clientes uno de los establecimientos más emblemáticos de toda la capital de Sevilla, considerado uno de estos bares "de toda la vida" en el que el tiempo parece haberse detenido gracias a su decoración, repleta de carteles antiguos, fotos y una barra de madera antigua, y sus cocinados de calidad, considerados "un espectáculo".

Este enclave situado en pleno corazón de Triana es la 'Taberna Sol y Sombra', un negocio que abrió sus puertas en 1961 y que, desde ese momento, ofrece una cocina casera de calidad, pescados y mariscos y "exquisitas" chacinas, una cuidada gastronomía que le ha valido para ser distinguido con un Solete de la Guía Repsol.

Esta reconocida taberna que cuenta con la particularidad de ofrecer papel higiénico a sus clientes en lugar de servilletas se encuentra en la calle Castilla, en una antigua casa de 1861 donde, tras varias ampliaciones, se ha sumado un nuevo comedor con vista a la iglesia del Cachorro. A pesar de ello, su principal atractivo es su comida en barra, que guarda toda la esencia de la cocina de antaño, pero actualizada por Antonio y Rocío, hijos de los fundadores y actuales dueños del negocio.

El "auténtico placer" de probar esta taberna del barrio sevillano de Triana

"Es un auténtico placer. Merece mucho la pena", indican sus propios comensales sobre este "templo trianero" que, tal y como indica el propio negocio, dispone de una extensa carta de platos de "cocina tradicional andaluza, sin olvidar las chacinas de la sierra de Huelva y los mariscos de nuestras costas". Unos bocados que se pueden degustar acompañados de la selección de vinos de su bodega, compuesta por caldos de diversas denominaciones de origen.

Entre los platos que ofrece este negocio se encuentran sus quesos y chacinas, sus revueltos, y fritos como la tortillitas de camarones, fritura de la casa, rollito de solomillo con jamón, croquetas, ortiguillas fritas o taquitos de cazón en adobo.

Toda clase de platos caseros en esta taberna tradicional de Sevilla

A esto se suma una gran variedad de carnes como la cola de toro a la sevillana, el solomillo al ajo, la carrillada de cerdo ibérico en salsa, las mollejas de cordero lechal al oloroso y el solomillo con jamón. De igual modo, su clientela puede degustar sus arroces y sus pescados y mariscos, como la 'Cazuela Don José', con gambas con jamón, la 'Cazuela de la Casa', con solomillo, jamón y gambas, el lomo de bacalao al ajillo, las ancas de rana salteadas o los taquitos de bacalao con almejas y gambas.

Pero si algo distingue este negocio de los demás de la zona son sus tradicionales guisos, como sus garbanzos con bacalao, las espinacas con garbanzos, menudo casero con jamón y chorizo, chistorra al vino blanco, o cabrillas con jamón y chorizo. Todo ello se puede degustar en su local de lunes a domingo en horario de 13.30 a 16.30 horas y de 21.00 a 0:00 horas.