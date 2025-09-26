Un turista británico visita Sevilla y revela las cinco cosas que hay que saber antes de visitar la ciudad: "Hay que revisarlo"

"Sin duda, es la mejor ciudad de España". Así de rotundo se ha mostrado Rob Adcock, un creador de contenido británico, tras su visita a Sevilla, de la que ha asegurado que es una ciudad indispensable que visitar, pero que hay cinco detalles que le hubiera gustado conocer antes de trasladarse a la capital hispalense.

El principal de ellos es el intenso calor que asola el territorio en los meses de verano, pues se ha visto sorprendido por las altas temperaturas que han hecho que Sevilla "arda". "Ojalá hubiera sabido que no hay que visitarla en verano. Todos me lo dijeron, pero pensé que yo tendría razón", ha señalado.

El calor y los horarios, un aspecto a tener en cuenta en Sevilla

De igual modo, ha explicado que ha tenido que visitar la ciudad "corriendo en busca de sombra" para poder disfrutar de sus encantos sin padecer los efectos del intenso calor, por lo que ha recomendado a sus seguidores acudir al territorio a finales de primavera o principios de otoño.

El segundo descubrimiento con el que se ha topado durante su viaje es la necesidad de comprobar que los lugares que se quieren visitar estén abiertos al público: "Parece obvio, pero todos me dijeron que fuera a visitar la Plaza de España pero, cuando llegué, estaba cerrada por un evento". Junto a esto, ha recomendado: "Hay que revisarlo antes de salir".

Una misma previsión que aconseja a la hora de utilizar los transportes públicos de la provincia, como el tren: "Pensé que podría subir al tren aunque no hubiera asientos porque no me importa quedarme de pie, pero cuando se venden los asientos, no se puede coger ese tren".

Las reservas con antelación, fundamental para este turista en Sevilla

Un transporte fundamental para aquellos que, como él, han decidido pernoctar en algún municipio cercano a la capital y que, cada jornada, acuden a la ciudad para hacer turismo: "Casi me quedo sin subir".

Junto a estas recomendaciones que él mismo tendrá en cuenta en su próxima visita se encuentra quedarse en algún buen hotel de Sevilla capital que, además, cuente con piscina, ya que "es genial para el calor de Sevilla", así como realizar una reserva anticipada para restaurantes como 'La Brunilda', al que acudió tras aconsejárselo otro pasajero del tren: "No decepcionó, todo sabía a gotas de cielo y no era muy caro".