Una vivienda media de Sevilla se ahorrará cuatro euros en el IBI pero pagará hasta 120 euros más por la tasa de basura

En 2026, a todos los sevillanos les tocará rascarse el bolsillo para adaptarse a las nuevas Ordenanzas Fiscales que entrarán en vigor el 1 de enero. El delegado de Hacienda, Juan Bueno, presentó este pasado martes al Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) la propuesta del Gobierno de Sanz, que implica la subida de algunos impuestos, la bajada de otros y la congelación de otras tasas como el sello del coche, el transporte público o el agua. Si el PP lográ el apoyo de Vox, PSOE o Podemos-IU, viviendas, espectáculos, comercios, bares, hoteles, obras o vehículos se verán afectados dentro de cuatro meses. Con todos los ingresos, los populares esperan recaudar un total de 1.153.625.200 millones de euros, frente a los 1.069.293.841 millones previstos para este 2025.

Entre las principales novedades del anteproyecto figura la nueva bajada de 1% sobre todos los tipos impositivos y tipos diferenciados aplicables a los bienes inmuebles, ya sean urbanos, rústicos o de características especiales, que se suma a la otra bajada generalizada del 1% que se aplicó en 2024. Según Bueno, "con esta nueva bajada en el IBI, el gobierno municipal continúa su compromiso de rebajar los impuestos a los sevillanos". En efecto, si tomamos como ejemplo una vivienda de Triana de valor catastral de 46.055,50 euros, al que hasta ahora se le aplicaba un coeficiente del 0,666, con la bajada del IBI se pasa a aplicar un coeficiente del 0,662. Es decir, en vez de pagar 308 euros al año los propietarios pagarían 304 euros.

Con este cambio en el IBI, el Gobierno Local estima una recaudación en 2026 de 175.903.124 millones frente a los 177.903.124 millones de 2025, de manera que se dejarían de ganar dos millones de euros. En cambio, otros como el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se congelan.

El informe elaborado por el Consejo Económico y Social de Sevilla en relación con las ordenanzas pone el acento también en el desequilibrio que genera esta medida: "Una vivienda con valor catastral de 90.000 euros, de nivel medio alto, podría ahorrar 6,3 euros al año. Pero una de lujo con un valor catastral de 900.000 euros tendría un ahorro de 63 euros".

Tasa de basura

Donde los sevillanos sí tendrán que pagar más será con la nueva tasa de basura, que comprende la gestión de residuos urbanos que se generen o que puedan generarse, tanto en viviendas y edificaciones cuyo uso sea residencial, como en alojamientos, edificios, locales, establecimientos, superficies e instalaciones de cualquier clase en los que se ejerzan directa o indirectamente actividades económicas de todo tipo, empresariales, profesionales y artísticas, así como la prestación de servicios por parte de las administraciones públicas u otras entidades que no actúen con carácter empresarial. Con esta tasa el Ayuntamiento sí calcula una recaudación de unos 40 millones de euros.

Para las viviendas con un consumo de agua normal, se ha tomado para hacer el cálculo el consumo medio de una vivienda al bimestre, que es aproximadamente según Emasesa de 13 euros. La cuota fija bimestral será de 23,73 euros, pero luego existe una cuota bimestral variable según el distrito, alcanzando los 28,15 en Sevilla Este o los 42,60 en Los Remedios. Las diferencias de un año a otro oscilan desde los 15,15 euros más hasta los 29,60 euros según el distrito. Poniendo como ejemplo la misma vivienda de Triana, esta tendría que pagar hasta 120 euros al año de más. Lo mismo pasará con los locales. Los bares de Sevilla Este y Pino Montano pagarán entre 80 y 90 euros más por trimestre con la nueva tasa de basura, por ejemplo.

El informe del Consejo Económico y Social de Sevilla resume las consecuencias en sus conclusiones: "En resumidas cuentas, el resultado desde el punto de vista de la repercusión fiscal del ciudadano va a suponer, en muchos casos, duplicar el importe de la tasa de basuras, o lo que es lo mismo, lo que antes se abonaba en 2 meses ahora se va a abonar en uno. Y ello con relativamente mínimas diferencias en función del distrito en el que se halle el domicilio o local".

Bonificaciones en el ICIO

En el caso del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO, se proponen dos bonificaciones. Por un lado, en las obras para favorecer las condiciones de accesibilidad, se suprime la limitación actual de disfrutar de subvenciones públicas o privadas, a fin de favorecer que este tipo de obras, como la instalación de ascensores, se puedan acoger a la bonificación. Por otro lado, se amplía del 80 al 95% (máximo legal permitido) la bonificación en el ICIO para aquellas obras que afecten a los pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929. El Ayuntamiento busca incentivar la rehabilitación, conservación y puesta en valor de estos inmuebles históricos, muchos de ellos emblemas arquitectónicos de Sevilla.

Se congelan las licencias de obras: habrá nueva tasa

El Ayuntamiento de Sevilla aprobó reformar las tasas que se cobran cuando un autónomo o una empresa decide iniciar un negocio de cualquier tipo, ampliarlo o modificarlo de forma sustancial. Por un lado, se congela el coeficiente que se aplica para calcular el importe a abonar cuando se solicita una licencia de obras, como viene sucediendo en los últimos 17 años, de forma que se mantiene en el 1,85%.

Pero por otro lado, habrá una nueva tasa que debe abonar cualquier particular o negocio cuando quiera solicitar el inicio o la ampliación de una actividad a través de una declaración responsable. El importe irá en función de los metros cuadrados del local con un mínimo de 200 euros y un máximo de 15.000 euros, cantidades a las que posteriormente se pueden aplicar una serie de condicionantes.

En el caso de que el negocio realice modificaciones sustanciales, también se aplicará una tasa que dependerá de la superficie del establecimiento. Por ejemplo, hasta 300 metros cuadrados construidos, la cuota será de 90 euros, mientras que los que superen los 10.000 tendrán que abonar 2.500 euros.

Ampliación de la zona azul

Otra medida será la implantación de una tasa por estacionamiento regulado (zona azul) en seis nuevas calles en la zona de la Pirotecnia. Las vías donde se instaura la zona azul son las siguientes:

Avenida de la Borbolla

Avenida de Portugal

Diego de Riaño

Ciudad de Ronda

Infante Carlos de Borbón

Infanta Luisa de Orleans

Esta medida, según explicó el Consistorio, no supondrá un perjuicio para los residentes que dispongan de abono mensual. Esta medida, justifica, viene motivada por la restitución de las plazas de aparcamiento eliminadas por la obra del Metrocentro y distintas obras del entorno.

Sevilla cobrará unos 2.500 euros a los grandes eventos

Un concierto de Manuel Carrasco en el estadio de La Cartuja, el Chicharfest, el Icónica, un desfile de moda, el Circo del Sol en el Charco de la Pava, Caracolia, un mercadillo navideño, la fan zone de un finalista de la Copa del Rey. Todos estos eventos tendrán que pagar la nueva tasa que el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo trasladó a finales de julio al Ayuntamiento para su aprobación. Se espera recaudar medio millón de euros, partiendo de un mínimo de 200 euros que se incrementerá dependiendo del aforo y la duración del espectáculo.

Esta tasa afecta a la prestación del servicio de tramitación de licencias ocasionales. El mínimo de 200 euros es "para actividades de aforo indeterminado o con aforo inferior a 300 personas". Si el evento está pensado para entre 300 y 450 espectadores, 400 euros; si hay entre 451 y 750 asistentes, asciende a 650 euros, y si van entre 751 y mil personas, el Consistorio percibe 900 euros. Por cada mil personas o fracción que exceda de un aforo de este número, serán 250 euros más.

Finalmente, se operan cambios sobre la Tasa de prestación de servicio de mercado de abastos, precisando más y mejor el hecho imponible de la tasa, o en los Anexos de Callejeros de Tasas y Precios Públicos, conforme a las nuevas denominaciones o nuevas calles surgidas en nuestra ciudad.