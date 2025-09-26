Vuelve el Chicharfest a Sevilla, el festival que tiene a los chicharrones como protagonistas

Los chicharrones son una de las tapas estelares de los bares sevillanos. Hay muchas recetas, está su hermano el chicharrón de Cádiz, pero lo que está claro es que cuando están sobre la barra del bar, son muy pocos los que se pueden resistir a pedir una tapita.

En Sevilla existen templos del chicharrón y hay gente que es capaz de recorrer la ciudad para catar los más populares, acompañados siempre de una cerveza bien fría o un vinito. Hay verdaderos frikis de este manjar, hecho con carne de cerdo, sal, ajo, orégano y laurel, que tienen, incluso, sus rankings con sus favoritos.

Por eso, no es de extrañar que la ciudad albergue, un año más, el popular Chicharfest, el Festival del Chicharrón. De nuevo, será el Parque Fernando de Magallanes, junto a Torre Sevilla, donde se celebre esta cita gastronómica que espera reunir a los maestros del chicharrón los días 14, 15 y 16 de noviembre.

Siguiendo la línea de la pasada edición, además de poder comprar los chicharrones al peso, son muchos los stands que ofrecen elaboraciones con chicharrones, como los montaditos. Además, habrá música en directo, talleres y catas, entre muchas otras actividades.

Si eres un amante de los chicharrones, apunta esta cita en el calendario gastronómico de este año y no te quedes sin disfrutar de una fiesta que tiene al chicharrón como protagonista. ¡Qué más se puede pedir!