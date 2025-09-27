Antonio Muñoz, exalcalde de Sevilla, celebra su boda dos años después con Fernando Repiso
La celebración ha tenido lugar este sábado en el Palacio de la Motilla de Sevilla con más de 200 invitados
El Palacio de la Motilla de Sevilla ha sido el escenario este sábado de la celebración de la boda de Antonio Muñoz, exalcalde de Sevilla, con el escritor Fernando Repiso. Una jornada que ha contado con 200 invitados, entre familiares y amigos de la pareja.
Después de muchos años juntos, la pareja contrajo matrimonio en 2022 tras pasar por los juzgados, pero faltaba la celebración con los más allegados, hecho que ha ocurrido este sábado, dos años después del enlace.
Un día feliz para la pareja al que no faltaron amigos de toda la vida además de compañeros de partido, empresarios y diversas personalidades de la ciudad, como el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández; el exalcalde de Sevilla y senador, Juan Espadas; o el presidente del Consejo de Cofradías, José Vélez, entre otros.
Los protagonistas, Antonio Muñoz y Fernando Repiso, vistieron de chaqueta negra y blanca respectivamente, y fueron acompañados en la ceremonia por sus hermanas Verónica Repiso y Concha Muñoz. Asistieron como maestras de ceremonias Mercedes de Pablos y Sonia Gaya, que los casó en el enlace de 2022.
