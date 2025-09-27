Varios atendidos tras un incendio en un aparcamiento subterráneo en Triana

Tres personas, una mujer de 42 años y dos hombres de 46 y 50 años, han sido atendidas por inhalación de humos en un incendio de un vehículo en el interior del aparcamiento subterráneo de un inmueble de la calle Fortaleza, en Triana (Sevilla).

El fuego se inició a las 20:20 horas, según ha informado el servicio de Emergencias de Sevilla, y ha afectado a varios vehículos. La Policía Local acotó la zona y efectivos sanitarios del 061 procedieron a atender a los afectados.

Los Bomberos han logrado extinguir el fuego y han ventilado las zonas de humo, en un suceso en el que no ha sido necesario el desalojo del inmueble. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias con objeto de esclarecer las causas del siniestro. Una vez finalizada la intervención se procederá al restablecimiento del tráfico en la zona.