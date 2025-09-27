A un "diplomático de corazón" y a un vida dedicada a la Catedral: homenaje de los cónsules en Sevilla

La Asociación Consular de Sevilla ha celebrado ayer día 25 de septiembre su tradicional "Cóctel Fin de Verano" en las instalaciones del Real Círculo de Labradores.

Durante la celebración del acto, el Presidente de los Cónsules y Cónsul Honorario de Suecia en Sevilla y Huelva, Carlos Montesa Kaijser, ha procedido a la entrega de la medalla "Diplomático Sevillano de corazón" al Embajador de la República de Bulgaria en España, Aleksey Elenkov Adreev, en reconocimiento a su especial vinculación con Sevilla reflejada en su historia familiar y por su dedicación a fortalecer las relaciones bilaterales y sincero afecto por nuestra ciudad.

Asímismo, la Asociación Consular ha querido homenajear con la entrega de una placa, en reconocimiento a su trayectoria profesional, a Margarita López Díaz, Jefe de Protocolo y Actividades Culturales del Cabildo de la Catedral de Sevilla durante treinta y tres años, resaltando su esfuerzo, dedicación, y profesionalidad mostrados en el ejercicio de su profesión durante tantos años.

Con este gesto los cónsules querían mostrar su aprecio personal y gratitud por su labor.

Al acto acudieron una importante representación de autoridades institucionales, un nutrido número de representantes consulares y diferentes pesonalidades de la sociedad sevillana que volvieron a compartir con la Asociación Consular un momento ya tradicional al final del verano en Sevilla.