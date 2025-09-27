Guillermo, sus amigos y una peregrinación de Sevilla a Santiago para dar visibilidad a la ELA: "Buscamos concienciar"

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enferdemedad neurodegenerativa que te va incapacitando con el paso del tiempo. En 2023, un grupo de amigos de Villanueva del Ariscal (Sevilla) vio como uno de ellos, Guillermo, era diagnosticado con esta enfermedad. No lo pensaron dos veces: tenían que unir fuerzas para dar visibilidad a las personas afectadas y contribuir con la Asociación ELA Andalucía.

Comenzaron entonces el proyecto Hoy Camino Por Ti, que este sábado ha culminado uno de sus proyectos: acompañar a Guillermo en su llegada a la plaza del Obradoiro tras realizar juntos el Camino de Santiago. "Conscientes de la falta de visibilidad que todavía existe, nuestro grupo ha convertido el Camino en un altavoz: buscamos concienciar a través de cada etapa y de actos solidarios en nuestro pueblo como conciertos y marchas benéficas"

Este 27 de septiembre, el grupo de amigos ha hecho su entrada en la capital gallega tras recorrer en 20 etapas el Camino de la Vía de la Plata. Los peregrinos fueron recibidos por la consejera de política social de la Xunta de Galicia, Fabiola García.

Nada más llegar, han apuntado que ha sido "un trayecto lleno de esfuerzo, compromiso y solidaridad al que se han ido uniendo personas conocidas o no. En paralelo, multitud de personas han ido haciendo su Camino de Santiago portando camisetas o enseñas de la causa ELA, apoyando nuestro camino y con ello, a todas las familias y pacientes".

Un camino de año y medio

El camino ha sido arduo. Comenzó el pasado 13 de enero de 2024 con una misa en la Catedral de Sevilla, y la primera etapa fue Sevilla–Guillena. Este Camino ha constado de 40 etapas. Han caminado con sol, lluvia y viento y han pasado por multitud de municipios e instituciones: Castilblanco de los Arroyos (26 enero 2024), El Real de la Jara y Monesterio (18 febrero 2024), Fuente de Cantos (11 marzo 2024), Mérida por la Asociación ELA Extremadura (22 junio 2024), Valdesalor (11 octubre 2024), y la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía (16 abril 2024), entre otros muchos.

En total, han participado más de 30 peregrinos que han cruzado Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia para terminar realizando el camino sanabrés. Todo ello en marchas organizadas los fines de semana o puentes festivos.

Para los participantes, esto no ha sido un camino de Santiago cualquiera. "Ha sido una experiencia del corazón", refieren.

Más proyectos

Además del Camino de Santiago realizado con Guillermo, Hoy Camino Por Ti ha llevado a cabo otras actividades para dar visibilidad a esta enfermedad, concienciar y recaudar fondos para la investigación, así como para los problemas que padecen los enfermos de ELA y sus familias.

En este sentido, los dos últimos septiembres han realizado sendas marchas solidarias que dejaron más de 5.400 euros para la recaudación. La pasada navidad, además, lograron realizar un concierto con el coro Orippo y la Orquesta de Guitarras de Sevilla, entregando a ELA Andalucía una recaudación de 11.412 euros. Durante la Cuaresma también realizaron otro concierto similar.

"Se han vendido pulseras, camisetas, gorras, banderas y hasta vino solidario. Todos los beneficios han sido destinados íntegramente a la Asociación ELA Andalucía", destacan desde Hoy Caminamos Por Ti.

Pero el primero de ellos fue otro Camino de Santiago. El 15 septiembre 2023, Carlos Castilla, José Antonio Piedra y Antonio Álvarez, que realizaron el Camino Primitivo desde Oviedo para apoyar la causa y entregaron 5.700 euros a la asociación ELA Andalucía que fueron destinados a fisioterapia, productos de apoyo y ayuda a domicilio de enfermos. Retransmitieron su camino por redes y consiguieron patrocinadores.

Carlos Castilla explica que "está demostrado que si articulamos esfuerzos y ponemos todos de nuestra parte, contribuiremos a construir un mundo mejor". Desde la organización lo tienen claro: "Nuestras peregrinaciones a Santiago no deben ser un caminar y quedarse sólo en eso, sino que deben visibilizar el problema para mejorar la vida de los afectados y sus familias. Tras cada paso que demos y cada etapa conseguida, estamos seguros de que nos acercarán más al logro de nuestro objetivo".