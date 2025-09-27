Nueva fase de obras y cortes de tráfico en Heliópolis: las calles Jamaica y Tenerife pasarán a tener plataforma única

El número de obras en marcha en la ciudad de Sevilla sigue aumentando. La lista de espera de proyectos es larga y conforme van terminando actuaciones se planifica el inicio de la siguiente. Así, en el barrio de Heliópolis, una vez que finalice la reurbanización de la calle Júcar, las obras continuarán. El Ayuntamiento ha aprobado ya el siguiente proyecto de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento que afectará a las calles Jamaica y Tenerife (que serán también reurbanizadas) y a la calle Lima, que tendrá una intervención menos agresiva a través de calicatas. Los trabajos tienen un presupuesto de 1,1 millones de euros y una duración de ocho meses.

El proyecto elaborado por Emasesa parte de la necesidad de renovar las redes de abastecimiento y saneamiento en mal estado en las calles Jamaica y Tenerife así como el saneamiento de Lima, desde la intersección con Tenerife hasta Ifni.

Aprovechando estos trabajos se reurbanizarán las vías Jamaica y Tenerife que quedarán configuradas como plataforma única con un ancho libre de entre 2,26 y 2,75 metros y con todo el pavimento renovado. En el caso de la calle Lima la intervención por calicatas no implicará la renovación viaria.

Una amplia zona afectada

Los mayores cortes de tráfico se producirán en las calles Jamaica y Tenerife aunque se ha diseñado la actuación en dos fases y por márgenes con el objetivo de que puedan coexistir en todo momento el tránsito de los vecinos con la ejecución de las obras, bajo unas medidas de seguridad que garanticen la viabilidad de los trabajos.

No obstante, el plan de movilidad que se ejecutará con motivos de estas obras afectará también a otras calles del barrio como Perú, Bolivia, Nicaragua o Ifni. Los cambios que afecten a todas estas vías quedarán señalizados. Además, habrá pasarelas e itinerarios habilitados para los peatones.

Obras en calle Júcar

El barrio de Heliópolis se encuentra ya en obras por las actuaciones que se están llevando a cabo en la calle Júcar y que comenzaron el pasado mes de mayo con una duración estimada de 60 semanas. Esta actuación se está llevando a cabo en dos fases: la primera, desde la calle Uruguay hasta la calle Nicaragua; y la segunda que comprenderá desde la calle Nicaragua hasta la calle Lima. Durante la ejecución de las obras, la calle Júcar permanece cortada al tráfico rodado.