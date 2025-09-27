San Hermenegildo se reencuentra con los sevillanos tras 20 años de abandono y dos de obras

A partir de las 19 horas de este sábado y sin ningún tipo de cita previa, los sevillanos podrán volver a visitar San Hermenegildo. El templo del siglo XVI abre sus puertas tras 20 años de abandono y dos de obras, siendo las últimas las que se han llevado a cabo en la cubierta y las fachadas.

La intervención realizada por el consistorio, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha permitido recuperar casi en su totalidad la estructura de madera original de la cubierta. Las fachadas originales, situadas al norte y este, se han restaurado al completo. En la puerta de Jesús del Gran Poder (Este) se ha dejado al descubierto una leyenda para dejar testimonio de cómo era este edificio en 1738.

En los próximos días será la Fundación Focus Loyola quien se encargue de realizar obras en el interior del edificio para adecuar este espacio a la que será su nueva sede y Centro de Investigación Diego Velázquez. La apertura de la exposición permanente se dará, según lo previsto, entre diciembre y enero del próximo año.

Cabe recordar que la obra de reparación de esta iglesia ha tenido un coste de 900.000 euros y estuvieron paralizadas durante 10 meses por diversos enfrentamientos entre la empresa constructora y el Ayuntamiento. Finalmente, se llegó al entendimiento que ha permitido terminar las obras.

"Un símbolo de nuestra historia"

José Luis Sanz ya ha visitado la iglesia situada en la Plaza de la Concordia. "San Hermenegildo es un símbolo de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Recuperarlo para la ciudad es motivo de orgullo y una muestra más de nuestro compromiso con la cultura", ha destacado.

El primer edil ha invitado a todos los sevillanos a "descubrir este emblemático edificio situado en el corazón de la ciudad que ha recuperado todo su esplendor tras dos décadas de abandono". Con esta reforma Sanz piensa que se convertirá "en un nuevo espacio cultural para la ciudad".

El antiguo templo de la Compañía de Jesús ha sido sede de las Cortes Generales o del Parlamento de Andalucía, pero también ha acogido a la Hermandad de Pasión pasando por sede de las Cortes Generales. Hace unos 20 años fue sede de algunos eventos culturales, que precedieron a su cierre. Ahora, comienza una nueva vida.